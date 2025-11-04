Ông Lê Minh Trí làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Sáng 4/11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Tổng bí thư Tô Lâm trao Quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Tổng bí thư Tô Lâm trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Lê Minh Trí. Ảnh: TTXVN.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê ở TP.HCM. Ông có trình độ Cử nhân An ninh nhân dân và Cử nhân Luật.

Ông Trí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII (từ 8/2024) và đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Lê Minh Trí bắt đầu sự nghiệp trong ngành công an. Năm 1992, ông là thư ký Chủ tịch UBND TP.HCM.

Sau đó, ông lần lượt kinh qua nhiều vị trí công tác tại địa phương như: Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM; Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1, trước khi trở thành Phó chủ tịch TP.HCM vào đầu năm 2010.

Sau 3 năm làm Phó Chủ tịch TP.HCM, ông Trí được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và giữ cương vị này 3 năm, trước khi được bầu làm Viện trưởng VKSND Tối cao.

Tháng 8/2024, ông tiếp tục được bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao và giữ cương vị này từ đó đến nay.