Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 4/11, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.



Theo quyết định của Bộ Chính trị, bà Bùi Thị Minh Hoài thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, chỉ định bà Bùi Thị Minh Hoài tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Bà Hoài đảm nhiệm cương vị mới thay ông Đỗ Văn Chiến đã được Bộ Chính trị điều động làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Tổng bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh:Hanoimoi.gov.vn.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê ở Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình). Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Hà Nam như Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý.

Sau đó, bà giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam và 10 năm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 4/2021, bà được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Ngày 16/5/2024, bà là một trong 4 người được Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Đến tháng 7/2024, Bộ Chính trị phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.