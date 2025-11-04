Ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2030.

Sáng 4/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Duy Ngọc được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030 thay cho bà Bùi Thị Minh Hoài - người vừa được chỉ định tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TTXVN.



Ông Nguyễn Duy Ngọc 61 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ông Ngọc có nhiều năm công tác ở Công an TP Hà Nội, trải qua các chức vụ như trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tháng 11/2016, ông Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Sau khi Bộ Công an bỏ cấp Tổng cục, ông làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Tháng 8/2019, ông Ngọc được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Cuối năm 2023, ông Ngọc được thăng cấp bậc hàm lên thượng tướng.

Tháng 6/2024, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 1/2025, ông được Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thành ủy Hà Nội hiện có 4 Phó bí thư gồm các ông Nguyễn Văn Phong (57 tuổi), Trần Sỹ Thanh (54 tuổi), Nguyễn Trọng Đông (56 tuổi) và bà Phùng Thị Hồng Hà (54 tuổi).