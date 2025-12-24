Đổi tên sân vận động Hoà Xuân thành sân vận động Chi Lăng

Sân bóng đá 20.000 chỗ ngồi thuộc Khu liên hợp Thể dục Thể thao Hòa Xuân (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) chính thức được đặt tên là sân vận động Chi Lăng.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện HĐND TP Đà Nẵng thông qua nghị quyết đổi tên sân vận động Hòa Xuân thành sân vận động Chi Lăng, có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, thuộc Khu liên hợp Thể dục Thể thao Hòa Xuân. Sân Chi Lăng cũ, với sức chứa 28.000 chỗ ngồi, từng là "thánh địa" của Câu lạc bộ bóng đá Đà Nẵng, sau đó được giao cho Tập đoàn Thiên Thanh năm 2010 với giá 1.400 tỉ đồng. Năm 2014, Ông Phạm Công Danh, Chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh, bị bắt, khiến sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan đến vụ án và bị bỏ hoang nhiều năm. Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng đang tổ chức thi hành án liên quan vụ án của Ông Phạm Công Danh, trong đó sân vận động Chi Lăng được bán đấu giá nguyên khối. TP Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng sân vận động Hòa Xuân từ năm 2013 và đưa vào sử dụng năm 2016 để thay thế sân vận động Chi Lăng cũ. Cung cấp bởi

Ngày 24/12, HĐND TP Đà Nẵng thông qua Nghị quyết về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Theo đó, sân bóng đá 20.000 chỗ ngồi thuộc Khu liên hợp Thể dục thể thao Hòa Xuân (phường Hòa Xuân) chính thức được đặt tên là Sân vận động Chi Lăng.

Tên gọi Chi Lăng gắn liền với sân vận động đa chức năng nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng (quận Hải Châu cũ), từng là "thánh địa" của Câu lạc bộ bóng đá Đà Nẵng, với sức chứa khoảng 28.000 chỗ ngồi.

Trong nhiều năm, sân Chi Lăng không chỉ phục vụ thể thao mà còn là không gian văn hóa, tinh thần quen thuộc, lâu đời của người dân TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, năm 2010, sân Chi Lăng được giao cho Tập đoàn Thiên Thanh để thực hiện dự án khu phức hợp thương mại – dịch vụ với giá 1.400 tỉ đồng. Năm 2014, ông Phạm Công Danh, Chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh, bị bắt khiến khu đất sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan đến vụ án lớn và bị bỏ hoang nhiều năm.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến đã đề nghị giữ lại sân Chi Lăng như một thiết chế văn hóa – thể thao phục vụ cộng đồng.

Mới đây, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng cho biết đang tổ chức thi hành án liên quan vụ Phạm Công Danh giai đoạn I, trong đó toàn bộ sân vận động Chi Lăng được đưa ra bán đấu giá theo hình thức bán nguyên khối.

Để thay thế sân vận động Chi Lăng, từ năm 2013, TP Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng sân vận động Hòa Xuân tại phường Hoà Xuân và đưa vào sử dụng năm 2016.

Việc đặt tên Chi Lăng cho sân vận động Hòa Xuân được xem là cách kế thừa giá trị lịch sử, văn hóa của một biểu tượng thể thao gắn bó lâu đời với người dân Đà Nẵng.

Cũng trong khuôn khổ Nghị quyết, ngoài việc đặt tên sân Chi Lăng, HĐND TP Đà Nẵng cũng thống nhất đặt tên cho 87 con đường nằm ở các phường Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và xã Hoà Tiến.