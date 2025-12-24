Nhận hối lộ, 2 cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng lĩnh án

HĐXX tuyên phạt ông Phạm Việt Cường 7 năm tù, ông Phạm Tấn Hoàng 3 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cả hai đều là cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Chiều 24/12, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình thực thi công lý, gây bức xúc trong dư luận, làm suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong khối tư pháp, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Theo HĐXX, việc khởi tố, truy tố và xét xử nghiêm minh là cần thiết nhằm trừng trị các cá nhân đi ngược lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội, đồng thời góp phần phòng ngừa tội phạm tham nhũng, chức vụ.

Quá trình điều tra và xét xử, các bị cáo cơ bản đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được xem xét tình tiết giảm nhẹ. HĐXX cũng kiến nghị VKSND Tối cao và TAND Tối cao xem xét lại các bản án, quyết định có liên quan 20 vụ việc vi phạm của các bị cáo trong vụ án này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đương sự, cũng như bảo đảm các vụ án hình sự phải được xét xử đúng người, đúng tội và không có vùng cấm.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt ông Phạm Việt Cường – cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng – 7 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh, ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhận mức án 3 năm tù; ông Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, nhận 3 năm tù; ông Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị phạt 2 năm tù.

Ông Lê Phước Thạnh, cựu kiểm sát viên cao cấp, cựu Phó viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị phạt 3 năm tù về tội Nhận hối lộ và 5 năm 6 tháng tù về tội Môi giới hối lộ, tổng hình phạt 8 năm, 6 tháng tù.

Đối với nhóm bị cáo tội Đưa hối lộ, HĐXX phạt Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Thanh, cựu kiểm sát viên, Phó trưởng Phòng 2 VKSND tỉnh Đắk Lắk, 5 năm tù; Nguyễn Huy Cẩn, cựu Phó chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc, cựu thư ký Phó chánh án TAND Tối cao, 5 năm tù.

Các bị cáo khác nhận mức án treo, hoặc bị xử phạt bằng thời hạn giam giữ, hoặc nhận mức án tù cao nhất là 5 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, 28 bị cáo đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Trong đó, bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu Phó viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ 400 triệu đồng để đề ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Ông Thạnh còn môi giới hối lộ trong 2 vụ án khác với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga lợi dụng nhiều mối quan hệ quen biết nhận tiền làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ án. Từ đó, giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được xét xử theo có lợi. Bà Nga đã môi giới hối lộ trong 15 vụ án với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng để hưởng lợi.

Trong số các bị cáo, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự trong các vụ án khác.