Ông Lương Nguyễn Minh Triết được chỉ định làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 6/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Trong đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh ngày 15/10/1976, quê quán ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ Silcat, Cao cấp chính trị.

Quá trình công tác, từ 2007- 2013, ông Triết là Phó Bí thư Thành Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng.

Năm 2013, ông được phân công làm Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, sau đó làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Tháng 1/2020, ông Triết được điều động đến công tác tại Quận ủy Hải Châu và giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10/2020, ông được bổ nhiệm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Đến tháng 12/2020, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đã bầu ông giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Tháng 1/2021, ông Triết được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 1/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam, từ ngày 1/7/2025, ông Triết được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư. Theo đó, ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026; điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.