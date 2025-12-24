Hà Nội điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ

Ngày 24/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của về công tác cán bộ.

Theo các quyết định được công bố, ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, được điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Như vậy, sau gần 2 năm chưa có Giám đốc, Sở Y tế Hà Nội chính thức có lãnh đạo mới.

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, được phân công giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031.

Ông Lê Thanh Nam, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, đến nhận công tác tại Đảng ủy, HĐND phường Ngọc Hà.

Ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, giữ chức Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;

Ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Hoàng Trường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức, nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, phân công và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đỗ Văn Trường, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, được điều động đến công tác tại Ban Nội chính Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cá nhân được điều động, bổ nhiệm, sáng 24/12. Ảnh: Hanoimoi.gov.vn.

Ông Nguyễn Tuấn Thịnh, Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa 15, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chuyên Mỹ, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Chuyên Mỹ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đàm Văn Huân, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng biết việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ lần này được thực hiện trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực, phẩm chất, quá trình công tác của từng đồng chí, đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các sở, ngành, địa phương.

Trong đó, có những cán bộ đã đảm nhiệm cương vị giám đốc sở trong thời gian dài, có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành, lĩnh vực phụ trách; có những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, nay được tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hôm nay.

Dù ở cương vị nào, các cán bộ này đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành, địa phương và của thành phố.