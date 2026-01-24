Trung Quốc mở cuộc điều tra hai tướng quân đội cấp cao

Hai tướng lĩnh hàng đầu Trung Quốc bị điều tra vì vi phạm kỷ luật và pháp luật, gây xôn xao trong giới quân sự và chính trị nước này.

Theo tin từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp và Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Lưu Chấn Lập bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Sau khi nghiên cứu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định lập hồ sơ thẩm tra và điều tra đối với Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 24/1 cũng thông báo trên trang web chính thức rằng ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập bị nghi ngờ “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”, sau khi được Trung ương Đảng nghiên cứu xem xét, quyết định mở hồ sơ điều tra đối với hai người.

Việc hai tướng đứng đầu PLA bị điều tra không phải là không có dấu hiệu. Tại lớp tập huấn dành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh – bộ tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 20/1, hình ảnh trên bản tin Thời sự của CCTV cho thấy cả hai đều vắng mặt không rõ lý do, gây ra nhiều đồn đoán từ bên ngoài.

Ông Trương Hựu Hiệp năm nay 75 tuổi, là “hồng nhị đại”, cha ông là Trương Tông Tuấn — một Thượng tướng “khai quốc công thần”. Ông Trương Hựu Hiệp sinh năm 1950 tại Bắc Kinh, quê gốc Thiểm Tây. Ông là một trong số ít tướng lĩnh hiện tại của Trung Quốc từng tham chiến thực tế. Từ năm 2000, ông lần lượt đảm nhiệm tư lệnh Tập đoàn quân 13, phó tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, rồi tư lệnh Quân khu Thẩm Dương.

Năm 2012, ông giữ chức Bộ trưởng (Chủ nhiệm) Tổng cục Trang bị PLA; năm 2015 trở thành bộ trưởng đầu tiên của Bộ Phát triển Trang bị thuộc Quân ủy Trung ương, cơ quan mới thành lập trong đợt cải cách quân đội. Sau Đại hội 19 (năm 2017), ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và được tái nhiệm tại Đại hội 20 năm 2022.

Ông Lưu Chấn Lập năm nay 61 tuổi, quê ở Loan Thành, tỉnh Hà Bắc, nhập ngũ năm 1983, ông phục vụ lâu dài trong Tập đoàn quân 38, lực lượng tinh nhuệ của PLA, lần lượt từ trung đội trưởng lên sư trưởng sư đoàn bộ binh cơ giới.

Năm 2012, ông Lưu Chấn Lập được bổ nhiệm làm tư lệnh Tập đoàn quân 65, đến năm 2014 trở lại Tập đoàn quân 38 làm tư lệnh. Năm 2015, ông được điều sang Lực lượng Cảnh sát Vũ trang giữ chức tham mưu trưởng, thuộc cấp phó chiến khu.

Cuối năm 2015, ông trở thành tham mưu trưởng đầu tiên của Lục quân PLA sau khi cơ cấu Lục quân được thành lập độc lập. Tháng 6/2021, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lục quân và tháng 7 cùng năm được phong quân hàm Thượng tướng.

Sau Đại hội 20 vào tháng 10/2022, Lưu Chấn Lập trở thành ủy viên Trung ương mới và ủy viên Quân ủy Trung ương. Đến tháng 3/2023, ông được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương.

Trong hơn 2 năm qua, hàng loạt lãnh đạo quân đội Trung Quốc đã lần lượt ngã ngựa, gồm: nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc, nguyên Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Miêu Hoa, và nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Hà Vệ Đông. Nay tới lượt Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị điều tra, khiến Ban lãnh đạo 7 người của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ hiện tại giờ chỉ còn lại 2 người là Chủ tịch Tập Cận Bình và Phó chủ tịch Trương Thăng Dân.

Theo Singtao, Mingpao