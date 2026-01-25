Báo cơ quan Quân ủy Trung Quốc lên tiếng về việc hai tướng quân đội bị điều tra

Báo Quân ủy Trung Quốc xác nhận vụ điều tra hai tướng chỉ huy quân đội, cho rằng thể hiện sự minh bạch trong quản lý quân sự nước này.

Truyền thông quân đội Trung Quốc hôm nay lên tiếng chỉ trích ông Trương Hựu Hiệp “giẫm đạp nghiêm trọng” quy chế Chủ tịch Quân ủy, khẳng định công cuộc chống tham nhũng “không phải càng chống càng tham mà là càng đào càng sâu”

Thượng tầng quân đội Trung Quốc (PLA) lại xảy ra một cơn “địa chấn”. Trong một động thái hiếm hoi, Bộ Quốc phòng nước này hôm 24/1 cùng lúc công bố: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp; và Ủy viên Quân ủy, Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy, Thượng tướng Lưu Chấn Lập bị tình nghi “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”, đồng thời bị lập án điều tra. Đây là trường hợp Phó Chủ tịch Quân ủy thứ hai “ngã ngựa” chỉ trong khoảng 3 tháng, sau Thượng tướng Hà Vệ Đông.

“Nếu tham nhũng thì tuyệt đối không khoan nhượng”

Ngày 25/1, tờ “Giải phóng quân báo”, cơ quan của Quân ủy Trung ương Trung Quốc đăng xã luận cho rằng sự kiện này một lần nữa cho thấy thái độ “không vùng cấm, không ngoại lệ, không khoan nhượng” của Trung ương Đảng và Quân ủy trong xử lý tham nhũng; “dính tới đâu thì điều tra tới đó, dây dưa sâu bao nhiêu thì đào sâu đến đấy”; đủ để chứng minh quyết tâm đưa cuộc chiến chống tham nhũng đi tới cùng, và tái tuyên bố lập trường: “dù là ai, chức vụ cao đến đâu, hễ tham nhũng là không dung thứ”.

Bài xã luận viết, việc kiên quyết xử lý ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập là “thành quả quan trọng” của cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong Đảng và quân đội; thể hiện “quyết tâm và năng lực” của Đảng, có ý nghĩa trong cuộc chiến “công kiên – trường kỳ – tổng thể” chống tham nhũng trong quân đội.

Tướng Trương Hựu Hiệp. Ảnh: Singtao.

Xã luận lên án hai tướng “phá hoại chế độ Chủ tịch Quân ủy phụ trách”

Bài báo chỉ trích ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập là cán bộ cấp cao của Đảng và quân đội nhưng “phụ lòng tin và ủy thác của Trung ương Đảng và Quân ủy”; “nghiêm trọng giẫm đạp và phá hoại chế độ Chủ tịch Quân ủy chịu trách nhiệm”; “thúc đẩy và dung dưỡng nghiêm trọng vấn đề chính trị và tham nhũng, gây nguy hại đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, làm tổn hại nền tảng cầm quyền của Đảng”.

Bài xã luận cho rằng hành vi của hai người “gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín tập thể Quân ủy; gây chấn động tới nền tảng tư tưởng – chính trị đoàn kết phấn đấu của toàn quân; gây tổn hại lớn cho xây dựng chính trị quân đội, hệ sinh thái chính trị và xây dựng sức chiến đấu; tạo ra ảnh hưởng cực kỳ xấu đối với Đảng, Nhà nước và quân đội”.

Tướng Lưu Chấn Lập. Ảnh: Zaobao.

Xã luận của “Giải phóng quân báo” viết: “Băng giá ba thước không phải một ngày mà thành, trừ bỏ ba thước băng cũng không phải một sớm một chiều mà được”. Việc xử lý tập trung các vụ tham nhũng hiện nay “không phải là càng chống càng tham, mà là càng đào càng sâu”.

Dòng chảy lịch sử “thế lớn khó cưỡng”, tiến trình cường quốc – cường quân (tăng cường sức mạnh quốc gia và quân đội) là “không thể cản trở”, “Bất kỳ sóng gió thử thách nào cũng không thể làm lung lay niềm tin sắt đá quân đội trung thành với Đảng; bất kỳ khó khăn trở ngại nào cũng không thể chặn bước tiến quân đội hướng tới mạnh lên”.

Theo Singtao