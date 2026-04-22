Nhật Bản siết chặt quản lý mạng xã hội để ngăn chặn tình trạng nghiện Internet ở trẻ em

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét đưa ra các quy định mới yêu cầu những công ty cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải kích hoạt chế độ lọc nội dung theo độ tuổi mặc định và thiết lập hệ thống đánh giá mức độ rủi ro của từng nền tảng. Đây là nỗ lực mới nhất của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên trước tình trạng nghiện nội dung số và các tác động tiêu cực từ môi trường Internet.

Hiện tại phần lớn các ứng dụng mạng xã hội thường tắt các tính năng lọc nội dung khi người dùng tải về, buộc phụ huynh hoặc người dùng phải tự tay kích hoạt, điều này dẫn đến việc nhiều trẻ em dễ dàng tiếp cận với các thông tin không phù hợp.

Trong đề xuất mới nhất chính quyền Tokyo dự kiến sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà mạng viễn thông và các đơn vị phát triển hệ điều hành để xác minh độ tuổi người dùng ngay từ khâu mua thiết bị. Luật pháp Nhật Bản hiện hành chỉ dừng lại ở mức khuyến khích các công ty đảm bảo môi trường mạng an toàn, dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong việc thực thi giữa các nền tảng.

Thậm chí việc phụ huynh có thể dễ dàng vô hiệu hóa tính năng lọc trên thiết bị đã khiến tính hiệu quả của các quy định cũ bị hoài nghi. Hệ thống đánh giá rủi ro sắp tới sẽ liệt kê chi tiết các tính năng như khả năng lọc nội dung, hạn chế quảng cáo và công cụ giới hạn thời gian truy cập giúp người dùng dễ dàng nhận diện mức độ an toàn của từng ứng dụng.

Những biện pháp này sẽ được thảo luận tại cuộc họp của hội đồng chuyên gia vào thứ tư tới và dự kiến một báo cáo chi tiết sẽ được công bố vào tháng sau. Sau đó các cơ quan liên quan, đặc biệt là Cơ quan Trẻ em và Gia đình, sẽ tiến hành soạn thảo các hướng dẫn cụ thể hoặc điều chỉnh luật pháp cần thiết. Tình trạng nghiện mạng xã hội ở giới trẻ hiện đã trở thành mối lo ngại trên toàn cầu khi nhiều quốc gia đang có những động thái quyết liệt.

Australia đã ban hành lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi vào năm ngoái, trong khi Pháp và các nước châu Âu khác cũng đang đề xuất những biện pháp tương tự nhằm đưa việc bảo vệ trẻ em trở thành ưu tiên hàng đầu trong chính sách kỹ thuật số.

Tại Mỹ các diễn biến pháp lý cũng đang gây áp lực lên những gã khổng lồ công nghệ khi một tòa án tại California vừa yêu cầu Meta và Google phải bồi thường tổng cộng 6 triệu USD do cố tình thiết kế các nền tảng gây nghiện. Quyết định mang tính bước ngoặt này được giới quan sát nhận định là khởi đầu cho một làn sóng thắt chặt quy định pháp lý trên toàn thế giới.

Tại Nhật Bản việc triển khai các công cụ tự động hóa và cơ chế giám sát chặt chẽ hơn không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe tâm thần cho thế hệ trẻ mà còn buộc các doanh nghiệp công nghệ phải chịu trách nhiệm cao hơn về những sản phẩm mà họ cung cấp ra thị trường. Cuộc chiến chống lại các thuật toán gây nghiện đang bước vào giai đoạn thực thi mạnh mẽ để đảm bảo tương lai số an toàn cho trẻ em.

Theo Nikkei Asia