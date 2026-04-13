Vụ chôn siêu xe bạc tỷ cùng người gây chấn động mạng xã hội

Một đại gia chôn siêu xe trị giá hàng tỷ đồng để thể hiện lòng hiếu thảo với tiền bối, nhưng gây nên tranh cãi lớn, bị chính quyền xử lý vì vi phạm luật và gây ô nhiễm môi trường, buộc phải đào lên.

Ngày 9/4, tại thôn Ngõa Tử Câu, thị trấn Thang Hà, quận Cung Trường Lĩnh, thành phố Liêu Dương (tỉnh Liêu Ninh), rất đông người dân tụ tập xem, tận mắt chứng kiến cảnh một chiếc Mercedes-Benz S450L hoàn toàn mới, mang biển số tứ quý “siêu đẹp” LiaoK·8888B, bị đem chôn xuống một ngôi mộ trên núi.

Trong video được lan truyền trên mạng xã hội, chiếc xe sang trị giá hơn 1 triệu NDT (4 tỷ VND) được phủ vải đỏ, bên cạnh là máy xúc, mấy người đang lấp đất, không khí náo nhiệt chẳng khác gì đang làm đám cưới.

Chủ xe họ Kim, 58 tuổi, là một doanh nhân có tiếng tại địa phương, gia cảnh khá giả. Ông nói đây là “xe cõi âm” chuẩn bị cho người thân đã khuất, vì người mất khi còn sống thích xe Mercedes, nên con cháu phải thể hiện hiếu đạo. Đáng chú ý hơn, trong tiệc cảm ơn sau tang lễ, ông còn phát mỗi người giúp việc 500 tệ tiền lì xì.

Chiếc Mercedes-Benz S450L hoàn toàn mới, mang biển số tứ quý “siêu đẹp” LiaoK·8888B, bị đem chôn. Ảnh: Sohu.

Tin này lan truyền trên mạng, lập tức khiến dư luận bùng nổ. Có người khen là “con cháu hiếu đến thế là cùng”; có người chửi là “cậy giàu đốt tiền vô nghĩa”, có người viết: “Dùng số tiền đó tài trợ trẻ em vùng nghèo, tích đức hành thiện, công đức viên mãn chả phải tốt hơn ư?”...

Phần bình luận nổ ra tranh cãi dữ dội, khiến tin này nhanh chóng leo top tìm kiếm. Nhiều người ở nơi khác cũng hỏi: “Giờ người giàu đều làm vậy sao?”.

Nhưng “màn kịch” chưa dừng ở đó — hôm sau lập tức có cú “lật kèo”: chủ xe phải đào nó lên.

“Một ngày dưới lòng đất” của chiếc xe triệu tệ

Chiều 9/4, chính quyền quận Cung Trường Lĩnh nhận được đơn tố cáo về việc chôn xe và phá hoại cây rừng. Họ phản ứng rất nhanh, lập tức tổ chức kiểm tra và chiều hôm sau ra thông báo chính thức.

Thông báo nêu rõ: Chủ xe họ Kim vì mê tín dị đoan đã chôn xe trái quy định, bị phê bình và đang khắc phục. Hành vi này có thể vi phạm nhiều luật như: Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật Lâm nghiệp, Quy định quản lý tang lễ.

Ông chủ họ Kim bên vật tùy táng đem chôn để "báo hiếu" tiền nhân. Ảnh: Sohu,

Cộng đồng mạng đồng loạt ủng hộ, hoan nghênh chính quyền “Ra tay mạnh tay, xử tới tận âm phủ!”. Điều mỉa mai nhất là chiếc Mercedes vừa nằm dưới đất chưa đầy 24 giờ đã bị đào lên ngay trong ngày. Sau khi bị đào lên, chiếc Mercedes-Benz S450L phủ đầy bùn đất — giống như chính hành động “tỏ hiếu” lần này: vừa lố bịch vừa đáng suy ngẫm.

Trên mạng xã hội và các trang tin tức xuất hiện hình ảnh đất chưa kịp san, máy xúc vẫn còn đó, tương phản hoàn toàn với cảnh “long trọng mai táng” hôm trước.

Tối 10/4, ông Kim lên mạng công khai xin lỗi, thừa nhận do hiểu biết pháp luật kém không ngờ gây ra ảnh hưởng xấu lớn, chấp nhận bị xử phạt và cam kết không làm chuyện mê tín nữa

Từ việc muốn “khoe hiếu”, ông trở thành trò cười trên mạng, thậm chí chạm phải ranh giới vi phạm pháp luật.

Chiếc xe đắt tiền bị vùi lấp. Ảnh: Sina.

Có vi phạm pháp luật?

Nhiều người cho rằng xe là của Kim, ông ấy muốn chôn thì chôn, nhưng họ đã sai. Luật sư chỉ ra rằng, quyền định đoạt tài sản không được vượt qua pháp luật và đạo đức xã hội.

Hành động chôn xe có thể vi phạm hàng loạt quy định pháp luật:

Thứ nhất là Quy định tang lễ phải văn minh, tiết kiệm, thân thiện môi trường. Luật quy định mộ không được quá 4m², nhưng xe dài hơn 5m, rõ ràng vượt chuẩn.

Thứ hai là Luật Lâm nghiệp. Khu chôn xe thuộc đất rừng, chủ xe tự ý đào bới phá hoại thảm thực vật, có thể bị phạt tới 200.000 NDT.

Thứ ba là Luật giao thông: Xe phải làm thủ tục xóa đăng ký khi “khai tử”, không được tự ý chôn. Biển số đẹp “8888” có thể trị giá 300.000–500.000 tệ → không xóa đăng ký là vi phạm.

Thứ tư là vấn đề môi trường. Trong xe có, dầu máy, hóa chất làm mát, ắc quy chì…chôn trực tiếp có thể gây ô nhiễm đất và nước ngầm; nặng có thể cấu thành tội phạm môi trường.

Tôm hùm được dùng để làm lễ cúng xe. Ảnh: Sohu.

Thứ năm là vi phạm Luật đất đai, tự ý chiếm đất làm mộ lớn trái quy định.

Chỉ cần một trong các vi phạm trên đã đủ rắc rối, huống chi là nhiều lỗi cùng lúc. Vấn đề sâu xa hơn, đây không phải trường hợp cá biệt. Những năm gần đây, các hiện tượng đốt biệt thự giấy, siêu xe giấy, thuê người khóc thuê, làm nghi lễ ma chay mê tín tốn kém. Bề ngoài nhìn như “hiếu thảo”, nhưng thực chất lãng phí, gây ô nhiễm và thách thức chuẩn mực xã hội.

Chính quyền địa phương hiện đã mở chiến dịch rà soát các vi phạm trong lĩnh vực tang lễ để ngăn chặn tái diễn.

Theo Sohu, Sina