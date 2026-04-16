EU ra mắt ứng dụng xác thực độ tuổi nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố hoàn tất và chuẩn bị đưa vào sử dụng ứng dụng xác thực độ tuổi trên các nền tảng trực tuyến. Thông tin này được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen xác nhận trong bối cảnh các quốc gia thành viên đang đẩy mạnh kế hoạch hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội.

Sau lệnh cấm mang tính đột phá của Australia đối với trẻ em sử dụng mạng xã hội vào năm ngoái, ngày càng nhiều quốc gia châu Âu đang cân nhắc các biện pháp hạn chế riêng do lo ngại về tác động tiêu cực của môi trường mạng đến sức khỏe và sự an toàn của trẻ vị thành niên.

Bà von der Leyen nhấn mạnh tại cuộc họp báo ở Brussels rằng châu Âu đang thực thi các quy tắc với tốc độ và quyết tâm cao nhất nhằm buộc những nền tảng trực tuyến không bảo vệ trẻ em thỏa đáng phải chịu trách nhiệm. Ứng dụng mới này tương thích với cả thiết bị di động và máy tính, yêu cầu người dùng tải lên hộ chiếu hoặc thẻ căn cước để xác nhận độ tuổi một cách ẩn danh.

Theo người đứng đầu Ủy ban châu Âu, đây sẽ là một công cụ quyền lực giúp phụ huynh, giáo viên và những người chăm sóc bảo vệ con em mình, đồng thời khẳng định sẽ không có sự khoan nhượng đối với các công ty vi phạm quyền lợi của trẻ em.

Hiện tại có ít nhất 12 quốc gia châu Âu bao gồm cả những nước ngoài khối như Anh và Na Uy đã ban hành hoặc đang xem xét luật thiết lập độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội, thường là từ 13 đến 16 tuổi.

Bà Henna Virkkunen, người đứng đầu mảng kỹ thuật số của liên minh, cho biết khối này có kế hoạch thiết lập một cơ chế điều phối chung để đảm bảo việc xác thực độ tuổi được triển khai đồng bộ giữa các chương trình quốc gia khác nhau. Ủy ban đã phát triển hệ thống xác thực kỹ thuật số hài hòa này từ năm ngoái nhằm tạo ra một lá chắn bảo vệ vững chắc trên phạm vi toàn khu vực.

Tuy nhiên, việc kiểm soát quyền truy cập của trẻ em vào các nội dung bị hạn chế trực tuyến vẫn đang đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật cho các chính phủ. Tại Australia đã xuất hiện tình trạng lượt tải xuống các mạng riêng ảo VPN tăng vọt kể từ khi lệnh cấm được áp dụng, do người dùng tìm cách vượt qua các rào cản để truy cập vào các nền tảng bị hạn chế.

Một quan chức cấp cao của Ủy ban châu Âu thừa nhận rằng hệ thống xác thực của liên minh cũng có thể bị vượt qua bằng cách sử dụng VPN nhưng khẳng định sáng kiến này không nhằm mục đích kiểm soát người dùng trực tuyến. Thay vào đó ứng dụng đóng vai trò như một rào cản cần thiết để tránh việc trẻ em vô tình tiếp xúc với các nội dung không phù hợp.

Mặc dù chưa có đạo luật ràng buộc nào được áp dụng trên toàn liên minh, nhưng Nghị viện châu Âu đã thông qua một báo cáo nghị quyết vào tháng 11 năm ngoái đã kêu gọi quy định độ tuổi tối thiểu là mười sáu để truy cập mạng xã hội tại tất cả các quốc gia thành viên. Động thái này cho thấy nỗ lực của châu Âu trong việc tạo ra một môi trường kỹ thuật số an toàn và lành mạnh hơn cho thế hệ tương lai. Các quan chức nhấn mạnh rằng việc bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn cần sự chung tay của cả hệ thống pháp luật và các tập đoàn công nghệ lớn.

Việc ra mắt ứng dụng xác thực độ tuổi được kỳ vọng sẽ tạo ra một tiền lệ mới trong việc quản lý không gian mạng toàn cầu. Trong tương lai gần, các nền tảng mạng xã hội sẽ buộc phải tích hợp sâu hơn các công cụ kiểm soát này nếu muốn tiếp tục hoạt động tại thị trường châu Âu đầy tiềm năng. Đối với các bậc phụ huynh, công cụ này mang lại sự an tâm nhất định khi con cái họ tham gia vào thế giới số đầy biến động. Dù còn nhiều tranh luận về tính riêng tư và hiệu quả thực tế trước các thủ thuật công nghệ, nhưng bước đi này của liên minh châu Âu đã khẳng định lập trường cứng rắn trong việc ưu tiên sự an toàn của trẻ em lên trên lợi nhuận của các tập đoàn công nghệ.

Theo Reuters