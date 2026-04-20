Ấn Độ siết kiểm soát nội dung số đối với những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội

Các quy tắc mới nhằm đưa những người sáng tạo nội dung trực tuyến vào khuôn khổ pháp lý hiện đang áp dụng cho các cơ quan báo chí kỹ thuật số.

Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực tăng cường các biện pháp kiểm soát nội dung kỹ thuật số bằng cách mở rộng phạm vi quản lý đối với những người có sức ảnh hưởng. Bộ công nghệ thông tin Ấn Độ đã công bố dự thảo sửa đổi các quy tắc nhằm đưa những người sáng tạo nội dung trực tuyến vốn chưa được đăng ký làm đơn vị xuất bản vào khuôn khổ pháp lý hiện đang áp dụng cho các cơ quan báo chí kỹ thuật số.

Mặc dù chính quyền chưa ấn định thời điểm hoàn tất các thay đổi này, nhưng giới sáng tạo và các nhà phê bình đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng đối với hoạt động kinh doanh nội dung trực tuyến tại thị trường này.

Nhiều người sáng tạo nội cho rằng nếu các quy tắc khiến việc gỡ bỏ nội dung trở nên nhanh chóng, sự bất định sẽ làm tê liệt các hoạt động sáng tạo, đặc biệt là trong các lĩnh vực như châm biếm hoặc bình luận xã hội vốn rất khó để định nghĩa ranh giới chính xác.

Theo báo cáo từ tập đoàn tư vấn Boston, Ấn Độ hiện có hơn hai triệu người sáng tạo nội dung đang tác động đến hàng trăm tỷ USD chi tiêu của người tiêu dùng. Quy mô và tầm ảnh hưởng của hệ sinh thái này, nơi những cá nhân trên YouTube hoặc Instagram có thể đạt được lượng khán giả tương đương với các đài truyền hình truyền thống, chính là động lực thúc đẩy động thái chính sách mới của chính phủ.

Về mặt thực tiễn, những thay đổi đề xuất đồng nghĩa với việc các nền tảng công nghệ lớn như Google, Meta và X có thể phải hành động nhanh hơn, giám sát nhiều nội dung hơn và dựa vào các công cụ tự động để đáp ứng yêu cầu từ phía chính quyền.

Các chuyên gia luật kỹ thuật số nhận định rằng điều này có thể đẩy các nền tảng từ việc tuân thủ một bộ quy tắc cố định sang trạng thái chịu sự giám sát liên tục của chính phủ. Khi rủi ro pháp lý tăng cao, các công ty có xu hướng ưu tiên gỡ bỏ nội dung nhanh chóng thay vì dành thời gian xem xét kỹ lưỡng bằng yếu tố con người. Điều này không chỉ làm tăng chi phí tuân thủ mà còn buộc các tập đoàn phải mở rộng đội ngũ pháp lý và quản trị nội dung tại địa phương để quản trị rủi ro.

Đối với những người sáng tạo nội dung độc lập, các quy định thắt chặt cũng dự kiến sẽ làm giảm bớt các cơ hội kinh doanh. Các nhãn hàng tiêu dùng vốn có tâm lý thận trọng khi kết hợp với nội dung liên quan đến tin tức, và những quy tắc nghiêm ngặt hơn có thể khiến họ càng hạn chế việc chi trả quảng cáo cho những người sáng tạo trong không gian này.

Ngoài ra, việc Ấn Độ đặt trách nhiệm lớn lên các nền tảng mà thiếu đi cơ chế giám sát độc lập hoặc minh bạch như các khung pháp lý của Liên minh châu Âu có thể gây ra những thách thức về uy tín cho các công ty toàn cầu khi hoạt động tại đây. Cuộc đối đầu giữa tự do sáng tạo và kiểm soát an ninh mạng tại một trong những thị trường kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.

Theo Nikkei Asia