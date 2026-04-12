Mạng xã hội Mỹ "nóng" chuyện cử con trai Tổng thống ra chiến trường

Khi thông tin về thay đổi trong Hệ thống Nghĩa vụ Quân sự Mỹ (Selective Service) xuất hiện, mạng xã hội lập tức tràn ngập meme, tranh luận và suy đoán về việc ai sẽ phải ra chiến trường.

Như thường xảy ra mỗi khi Mỹ vướng vào xung đột quân sự, vấn đề tái áp dụng lệnh quân dịch — vốn đã bị loại bỏ hơn 50 năm trước — lại quay trở lại các cuộc tranh luận và bùng nổ trên Internet kể từ khi các cuộc chiến ở Iran bắt đầu. Và lần này, một số người phản chiến đã hướng sự giận dữ và lo ngại của họ vào Barron Trump, người con trai 20 tuổi của Tổng thống Donald Trump.

Gần như ngay sau khi chiến dịch không kích Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, các meme và hình ảnh tạo bằng AI xuất hiện dày đặc, mô tả Barron Trump mặc quân phục hoặc trang bị chiến đấu, hàm ý rằng cậu nên được đưa ra tiền tuyến. Những hình ảnh này lan truyền mạnh trên mạng xã hội ở Mỹ, nhiều bài đăng kèm hashtag #SendBarron (cử Barron), trong khi một nhà châm biếm còn lập hẳn trang web “Draft Barron Trump”, cho rằng việc đưa Barron ra chiến trường sẽ phản ánh sức mạnh của cha mình.

Tuần này, làn sóng hình ảnh và bình luận đó bùng phát trở lại sau khi có tin Hệ thống Nghĩa vụ Quân sự Mỹ sẽ chuyển sang tự động đăng ký những nam công dân đủ điều kiện cho lệnh quân dịch. Đây chủ yếu là thay đổi mang tính hành chính và dự kiến có hiệu lực trước cuối năm. Hiện nay, trách nhiệm đăng ký vẫn thuộc về từng cá nhân, dù nhiều bang đã hỗ trợ đăng ký khi nam thanh niên làm bằng lái xe hoặc giấy tờ tùy thân khác. Từ năm 1980 đến nay, nam giới từ 18 đến 25 tuổi bắt buộc phải đăng ký.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu ngày 28/2, nhiều người chỉ trích Tổng thống Trump, trong đó có cựu Thống đốc bang Minnesota Jesse Ventura, người đã công khai kêu gọi Barron Trump nhập ngũ. Đồng thời, một số nhân vật từng ủng hộ ông Trump cũng nhắc đến ý tưởng này, bao gồm podcaster nổi tiếng Theo Von, người cho rằng Barron Trump nên góp sức tham chiến khi trao đổi với Jake Paul, một influencer có tiếng ở Mỹ.

Tuần trước, ông Theo Von đăng tải rằng: “Giới tinh hoa và các chính trị gia đang dẫn chúng ta vào chiến tranh có lẽ sẽ đưa ra lựa chọn khác nếu con cái của họ phải ra trận”. Bài đăng này xuất hiện sau cuộc trò chuyện đầy giận dữ trên podcast với Joe Rogan, một người ủng hộ ông Trump nhưng vẫn chỉ trích quyết định phát động chiến tranh của Tổng thống Mỹ.

Những bình luận trên mạng và ngoài đời phản ánh cuộc tranh cãi chưa ngã ngũ về cuộc chiến Iran của ông Trump — hiện đang tạm dừng trong lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần — đồng thời gợi lại lịch sử nhiều tranh cãi của chính ông với quân đội Mỹ.

Tổng thống Trump tốt nghiệp đại học năm 1968. Ông đã nhận 5 lần hoãn nhập ngũ, trong đó có một lần vì chứng gai xương gót chân. Bốn lần còn lại là do lý do học tập.

Theo các cuộc thăm dò dư luận định kỳ, chế độ quân dịch tại Mỹ vẫn là chủ đề rất không được lòng công chúng. Người con gần nhất của một Tổng thống từng tham chiến là ông Beau Biden, con trai Tổng thống Joe Biden, dù việc ông được triển khai tới Iraq trong lực lượng Vệ binh Quốc gia Delaware diễn ra khi cha ông còn là Phó Tổng thống.

Có lẽ gia đình Tổng thống nổi tiếng nhất với truyền thống ra trận là nhà Roosevelt: bốn người con trai của Tổng thống Franklin D. Roosevelt từng phục vụ trong Thế chiến II, cũng như nhiều người con trai của Tổng thống Theodore Roosevelt.

Barron Trump, hiện là sinh viên tại cơ sở Washington của Đại học New York, gần Nhà Trắng, bước sang tuổi 20 vào tháng 3 vừa qua. Khi lệnh quân dịch bị bãi bỏ vào năm 1973, nam giới 20 tuổi từng là nhóm ưu tiên, được gọi nhập ngũ đầu tiên.

Một số bài đăng trên mạng mô tả Barron trong vai lính dù, thậm chí có cả video âm nhạc tạo bằng AI với điệp khúc “Send Barron”. Một số nội dung khác mang sắc thái u ám hơn, ghép ảnh binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột cùng hashtag #SendBarron.

Bà Brooke Foucault Welles, giáo sư truyền thông tại Đại học Northeastern và là người nghiên cứu về “hoạt động xã hội bằng hashtag”, nhận định rằng các chiến dịch và khẩu hiệu trên mạng có thể định hình cách công chúng nhìn nhận những chủ đề gây chia rẽ. Theo bà, hashtag #SendBarron dường như là nỗ lực của một bộ phận dư luận nhằm làm nổi bật “căng thẳng giai cấp xung quanh chiến tranh và quân đội”.

Ông Toby Morton, 55 tuổi, biên kịch hài và là người tạo ra trang web “Draft Barron”, cho biết rằng trang web của ông đã đạt khoảng 5 triệu lượt truy cập kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 2, và tiếp tục tăng mạnh sau thông tin về việc tự động đăng ký quân dịch trong tuần này.

Ông nói động lực tạo ra trang web là: “Trong lịch sử, các vị vua thường đưa con trai mình ra chiến đấu cùng con cái của mọi người khác”.

“Ông Trump thường xây dựng hình ảnh giống một vị vua với sức mạnh và quyền lực”, ông Morton nói thêm. “Vì thế, sự châm biếm này đơn giản chỉ đặt ra câu hỏi tiếp theo hiển nhiên mà thôi”.

Theo NYTimes