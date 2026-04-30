close Đăng nhập

Nhà ga quốc tế Đà Nẵng bố trí lối đi ưu tiên phục vụ hành khách

Hồ Xuân Mai
Lối đi ưu tiên sẽ dành cho người hạn chế khả năng di chuyển, phụ nữ mang thai, hành khách có bệnh lý cần ưu tiên, hành khách sử dụng hộ chiếu ngoại giao, công vụ, doanh nhân sở hữu thẻ APEC...

Lối đi ưu tiên tại Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (T2) được đưa vào phục vụ hành khách nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách, tiếp tục hành trình chuyển đổi số và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Ngày 30/4, Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (T2) cho biết vừa đưa vào vận hành hệ thống lối đi ưu tiên nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách, tiếp tục hành trình chuyển đổi số và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Hệ thống được thiết kế với các luồng di chuyển riêng biệt tại khu vực xuất nhập cảnh, giúp giảm tối đa thời gian chờ đợi cho những đối tượng cần hỗ trợ đặc biệt hoặc thuộc nhóm đối tác chiến lược. Thay vì phải xếp hàng dài trong giờ cao điểm, hành khách ưu tiên giờ đây được di chuyển nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Lối đi ưu tiên dành cho các nhóm khách: Người hạn chế khả năng di chuyển, phụ nữ mang thai, bố mẹ đi cùng trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, người cao tuổi và hành khách có bệnh lý cần ưu tiên; hành khách sử dụng hộ chiếu ngoại giao, công vụ; doanh nhân sở hữu thẻ APEC (ABTC); hội viên Vietnam Airlines SkyPriority; phi hành đoàn và nhân viên nội bộ.

Để hỗ trợ hành khách dễ dàng tiếp cận, Nhà ga T2 bố trí hệ thống bảng hướng dẫn trực quan, rõ ràng bằng nhiều ngôn ngữ tại khu vực kiểm soát. Đồng thời, đội ngũ nhân viên luôn túc trực để hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Một góc Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (T2) trong ngày lễ 30/4-1/5.

Việc triển khai lối đi ưu tiên thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng trong việc lắng nghe và đáp ứng nhu cầu thực tế của hành khách. Với hạ tầng hiện đại, không gian xanh và dịch vụ chuyên nghiệp, nhà ga mong muốn mang đến hành trình bay thoải mái và trọn vẹn nhất cho mọi hành khách.

Trước đó, ngày 10/4, tại tầng 2 ga đi quốc nội, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đã khai trương lối đi riêng dành cho hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để làm thủ tục đi tàu bay.

Việc triển khai lối đi riêng này nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, cũng như chỉ đạo của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 trong làm thủ tục đi tàu bay.

Từ khóa:

#Nhà ga quốc tế Đà Nẵng #Lối đi ưu tiên

Xã hội

