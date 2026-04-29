Agribank ủng hộ 20 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Ngày 29/4/2026, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 cấp quốc gia nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong công tác hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng Nhân đạo năm 2026 đánh dấu mốc son đặc biệt, kỷ niệm 80 năm thành lập Hội và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội.

Các đại biểu bấm nút phát động Tháng Nhân đạo 2026

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, tình đoàn kết và sự gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội.

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, nhân đạo, từ thiện là nét đẹp truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Những giá trị như "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" đã trở thành biểu hiện cao đẹp của lòng nhân ái, là sức mạnh tinh thần to lớn giúp dân tộc vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới, bứt phá và hội nhập sâu rộng, công tác nhân đạo cần được nâng lên tầm cao mới. Không chỉ dừng lại ở hoạt động hỗ trợ, trợ giúp đơn thuần, công tác nhân đạo cần trở thành một trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội hiện đại, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí cũng khẳng định, hoạt động nhân đạo còn là biểu hiện sinh động của bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời là nguồn lực “sức mạnh mềm” quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi Tháng Nhân đạo được triển khai gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tạo thêm động lực để các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong toàn xã hội.

Đồng chí Trần Văn Dũng – Thành viên HĐTV Agribank tham dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của một “Ngân hàng vì cộng đồng”, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ủng hộ 20 tỷ đồng cho Tháng Nhân đạo năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự đồng hành bền bỉ của Agribank với các chương trình nhân đạo cấp quốc gia.

Đồng chí Trần Văn Dũng – Thành viên HĐTV Agribank (thứ năm từ trái sáng) trao biểu trưng ủng hộ Chương trình 20 tỷ đồng

Phát huy vai trò tiên phong trong công tác an sinh xã hội, hằng năm Agribank luôn dành hàng trăm tỷ đồng để triển khai các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước như: xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, phát triển hệ thống trường học, trạm y tế, công trình nước sạch nông thôn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; trao học bổng, tặng quà Tết và chăm lo cho các đối tượng yếu thế. Mỗi chương trình, mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và động lực vươn lên cho hàng triệu người dân trên mọi miền đất nước.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2020 - 2025, Agribank đã dành trên 2.819 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội; riêng năm 2025 đạt khoảng 700 tỷ đồng với nhiều chương trình quy mô, hiệu quả, tạo dấu ấn rõ nét trong việc cải thiện điều kiện sống và hỗ trợ sinh kế bền vững, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Những hành động ấy tiếp tục khẳng định cam kết bền bỉ của Agribank đối với cộng đồng, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bao trùm, bền vững. Kiên định sứ mệnh phục vụ “Tam nông”, lan tỏa tinh thần “Ngân hàng vì cộng đồng”, Agribank không ngừng phát huy vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng Đảng, Chính phủ và các địa phương trong giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng, không ai bị bỏ lại phía sau.