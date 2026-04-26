Vì sao đề xuất mất thẻ nhà báo phải có xác nhận của công an?

Dự thảo Nghị định mới quy định rõ quy trình quản lý thẻ nhà báo, trong đó xác nhận của công an là bắt buộc để tránh lợi dụng thẻ.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí 2025 (có hiệu lực kể từ 1/7/2026).

Trong đó, dự thảo quy định tuổi bổ nhiệm đối với lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là còn đủ thời gian để công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên.

Lãnh đạo cơ quan báo chí không thuộc các cơ quan này, phải còn đủ thời gian để công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên và tuổi tối đa giữ chức vụ lãnh đạo không quá 65 tuổi đối với nữ và 67 tuổi đối với nam.

Trường hợp đặc biệt đối với tạp chí khoa học có uy tín, tuổi đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan báo chí không quá 70 tuổi.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ các quy trình quản lý thẻ nhà báo nhằm đảm bảo quyền lợi cho người làm báo cũng như tránh việc lợi dụng thẻ nhà báo sai mục đích.

Các nhà báo, phóng viên sẽ tác nghiệp tại một sự kiện lớn. Ảnh: Quỳnh An.

Về quản lý thẻ nhà báo, dự thảo quy định, người đã được cấp thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, đơn vị công tác khác mà vẫn thuộc đối tượng được cấp thẻ nhà báo thì sẽ được làm thủ tục đổi thẻ nhà báo về cơ quan mới.

Trường hợp cấp lại thẻ nhà báo được áp dụng khi thẻ nhà báo bị mất hoặc bị hỏng. Đơn đề nghị cấp lại thẻ phải có ý kiến xác nhận của cơ quan báo chí, cơ quan công tác và công an cấp xã nơi mất thẻ (đối với trường hợp mất thẻ).

Việc yêu cầu xác nhận của công an là bắt buộc nhằm tránh trường hợp lợi dụng thẻ nhà báo để thực hiện các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức. Đối với trường hợp thẻ bị hỏng, phải gửi lại thẻ cũ kèm theo đơn đề nghị cấp lại.

Đối với các trường hợp sau đây thì phải nộp lại thẻ nhà báo: Người chuyển sang làm nhiệm vụ khác không còn thuộc đối tượng được cấp thẻ; Người đã nghỉ hưu; Người hết hạn hợp đồng lao động nhưng không được ký tiếp hoặc không tiếp tục làm việc tại cơ quan báo chí; Người làm việc tại cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí.

Đáng chú ý, nhằm đảm bảo hơn nữa quyền lợi của người làm báo, dự thảo Nghị định đã tăng thời hạn từ 6 tháng lên 12 tháng trong trường hợp người thuộc đối tượng phải nộp lại thẻ do chuyển công tác, hết hợp đồng hoặc cơ quan bị thu hồi giấy phép, nếu trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp lại thẻ mà được một cơ quan báo chí khác tiếp nhận vào làm việc theo chế độ hợp đồng từ một năm trở lên thì sẽ được xét đổi thẻ nhà báo theo quy định.

Chậm trả lời báo chí 15 ngày, vụ việc có thể bị đưa thẳng lên mặt báo

Ngoài ra, dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc trả lời báo chí. Đồng thời, có sự điều chỉnh rút ngắn thời gian liên quan đến vấn đề phản hồi thông tin của các cơ quan, tổ chức.

Cụ thể, dự thảo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm phải trả lời trên báo chí về những vấn đề mà tổ chức, công dân đã nêu ra.

Trường hợp khi cơ quan báo chí chuyển đến các ý kiến, kiến nghị, phản ánh, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thông báo cho cơ quan báo chí biết biện pháp giải quyết trong thời hạn 15 ngày.

Như vậy so với quy định hiện hành, thời hạn này đã được giảm 15 ngày (quy định cũ là 30 ngày) để đảm bảo thời gian xử lý thông tin, tránh tình trạng vụ việc bị "nguội" hoặc "lãng quên" gây bức xúc trong dư luận.

Trong trường hợp nếu quá thời hạn 15 ngày mà không nhận được thông báo từ cơ quan, tổ chức, cơ quan báo chí có quyền chuyển các ý kiến, khiếu nại, tố cáo đó đến cơ quan cấp cao hơn có thẩm quyền giải quyết hoặc trực tiếp đưa vấn đề đó lên báo chí.