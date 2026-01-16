Sân bay Đà Nẵng khởi công Nhà ga hàng hóa mới công suất 100.000 tấn/năm

Nhà ga hàng hoá Sân bay quốc tế Đà Nẵng được xây dựng trên diện tích hơn 2,4 ha, công suất 100.000 tấn hàng hoá/năm, cùng tổng mức đầu tư 631 tỷ đồng.

Sáng 16/1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án Nhà ga hàng hóa mới. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng quá tải và hiện đại hóa năng lực vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho TP Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao nỗ lực của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khi triển khai Dự án Nhà ga hàng hóa mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, logictics… của Đà Nẵng.

“Về phía thành phố, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ tốt nhất để dự án triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển”, Chủ tịch Phạm Đức Ấn nói.

ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đồng thời, Chủ tịch TP Đà Nẵng đề nghị các sở ban ngành, chủ đầu tư và các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là một trong 3 cảng hàng không lớn nhất cả nước, với sản lượng hành khách và hàng hóa liên tục tăng trưởng. Tuy nhiên, hạ tầng khai thác hàng hóa hiện hữu, đặc biệt là nhà ga hàng hóa đưa vào vận hành từ năm 2015, đang chịu áp lực quá tải.

“Thực tiễn khai thác cho thấy, việc đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa mới là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của dịch vụ logistics hàng không”, ông Phan Kiều Hưng Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho hay.

Ông Phan Kiều Hưng Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Cũng theo ông Hưng, khi đi vào khai thác dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực logistics hàng không, hỗ trợ xuất nhập khẩu, tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 631 tỷ đồng (sử dụng 100% nguồn vốn phát triển của ACV).

Nhà ga được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 2,4 ha về phía Bắc; quy mô công trình gồm: Nhà ga chính gồm 3 tầng và 1 tầng lửng; diện tích xây dựng 18.000 m2; công suất khai thác 100.000 tấn hàng hóa/năm; cùng hệ thống hạ tầng công trình phụ trợ theo tiêu chuẩn quốc tế. Thời gian thi công 12 tháng.

Các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng Nhà ga hàng hóa mới công suất 100.000 tấn/năm tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

“Dự án không chỉ là một công trình giao thông cấp II mà còn là mắt xích quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang kinh tế Đông – Tây”, ông Phan Kiều Hưng nhấn mạnh.