Những hoạt động đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Hà Nội và TP.HCM chào đón lễ 30/4-1/5 bằng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, pháo hoa và miễn phí phương tiện di chuyển.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Hà Nội và TP.HCM đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi quy mô lớn, trải dài từ khu vực trung tâm đến các không gian công cộng, bảo tàng, di tích và điểm du lịch, tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách.

Tại Hà Nội, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận mở liên tục từ 7h ngày 30/4 đến hết 3/5, thay vì chỉ hoạt động cuối tuần như thông lệ. Việc kéo dài thời gian vận hành giúp khu vực hồ Gươm trở thành tâm điểm vui chơi, biểu diễn đường phố và đón khách trong suốt kỳ nghỉ.

Khu phố cổ Hà Nội dịp này cũng tổ chức nhiều hoạt động trưng bày nghề thủ công và sản phẩm truyền thống. Nổi bật là trưng bày “Dòng chảy sơn mài Việt - Từ di sản đến đương đại” tại đình Hà Vĩ, “Từ Dó mà ra” tại phố Lãn Ông và chương trình mỹ thuật ứng dụng kết hợp sơn mài, sừng mỹ nghệ tại đình Kim Ngân.

Các điểm đến văn hóa - lịch sử như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và nhiều di tích nội đô tiếp tục là lựa chọn hút khách, khi nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử tăng cao dịp 30/4.

Tái hiện lễ mừng lúa mới của đồng bào Churu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: VGP.

Từ 30/4 đến 3/5, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động tái hiện không gian văn hóa vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Điểm nhấn là chợ vùng cao chủ đề “Sắc màu Lai Châu”, quy tụ hơn 100 người thuộc 16 dân tộc cùng khoảng 40 gian hàng giới thiệu sản vật, ẩm thực và nghề thủ công truyền thống.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm không gian chợ phiên, thưởng thức đặc sản vùng cao, tham gia trò chơi dân gian như đánh quay, đánh pao, đẩy gậy, đu dây; xem trình diễn giã bánh dày, in sáp ong, dệt vải, làm bánh truyền thống và các nghi lễ dân gian như cúng thần rừng, cúng hồn trâu.

Trong khi đó, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức các trưng bày chuyên đề về bảo tồn văn hóa, còn Văn Miếu - Quốc Tử Giám giới thiệu triển lãm “Trời, Non, Nước” với các tác phẩm của vua Hàm Nghi, phục vụ khách tham quan dịp nghỉ lễ.

Một số điểm vui chơi giải trí cũng làm mới hoạt động dịp này. Công viên Thiên đường Bảo Sơn tổ chức lễ hội chủ đề dành cho gia đình, trẻ nhỏ; Công viên nước Hồ Tây mở chuỗi hoạt động mùa hè, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải nhiệt trong kỳ nghỉ đầu hè.

Đáng chú ý, Hà Nội miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách di chuyển, trải nghiệm thành phố. Cùng với đó, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát nước uống, sữa và bánh mì miễn phí cho người dân vào viếng Lăng Bác trong hai ngày 30/4 và 1/5.

Nhiều điểm bắn pháo hoa chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam

Tại TP.HCM, tâm điểm của kỳ nghỉ lễ là chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, tổ chức đồng loạt tối 30/4 tại ba địa điểm.

Sân khấu chính đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hai điểm còn lại ở công viên trung tâm khu đô thị mới Bình Dương và quảng trường công viên Bà Rịa. Các chương trình diễn ra từ 19h30 đến 21h, sau đó kết hợp bắn pháo hoa từ 21h đến 21h15.

TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại 8 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp. Ba điểm bắn tầm cao gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, công viên trung tâm thành phố mới và quảng trường công viên Bà Rịa. Năm điểm tầm thấp được bố trí tại Địa đạo Củ Chi, công viên văn hóa Đầm Sen, khu vực trung tâm quận 1, Nhà Bè và Cần Giờ.

Bên cạnh pháo hoa, phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp tục là trung tâm của các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn ánh sáng và không gian cộng đồng, thu hút đông đảo người dân trong đêm 30/4.

Dịp này, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng là điểm đến hút khách với lễ hội “Sắc màu Văn hóa”, quy tụ hơn 100 gian hàng ẩm thực, thủ công và trải nghiệm. Không gian được tổ chức theo chủ đề ba miền, giới thiệu các món ăn Bắc - Trung - Nam cùng hoạt động tương tác, biểu diễn phục vụ gia đình và du khách.

Ngoài khu vực trung tâm, nhiều điểm vui chơi như Đầm Sen, Suối Tiên, các trung tâm thương mại, phố ẩm thực và khu vui chơi đô thị tại TP HCM cũng tăng cường hoạt động biểu diễn, lễ hội và khuyến mãi, phục vụ người dân trong kỳ nghỉ dài ngày.

Trong dịp lễ người dân có dịp trải nghiệm Saigon Waterbus. Ảnh: Saigon Waterbus.

Ngoài ra, trải nghiệm Saigon Waterbus và xe buýt 2 tầng Hop-on Hop-off Bus Ho Chi Minh City diễn ra xuyên suốt ngày lễ, với các chuyến tăng cường vào buổi tối để phục vụ nhu cầu ngắm cảnh và pháo hoa. Waterbus xuất phát từ bến Bạch Đằng, đưa du khách dọc sông Sài Gòn với góc nhìn mát mẻ, còn xe buýt 2 tầng chạy qua các tuyến trung tâm Quận 1 như Nguyễn Huệ, Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập. Điểm đặc biệt là cả hai loại hình đều có thể đặt vé online, linh hoạt chọn giờ, rất phù hợp cho hành trình khám phá thành phố theo phong cách hiện đại và tiện lợi.

So với mọi năm, điểm đáng chú ý của kỳ nghỉ 30/4 năm nay là hoạt động được tổ chức đồng loạt, quy mô lớn và trải rộng hơn. Nếu Hà Nội nổi bật với chuỗi trải nghiệm văn hóa, di sản và giao thông công cộng miễn phí, TP.HCM tạo điểm nhấn bằng không khí lễ hội ngoài trời, pháo hoa nhiều điểm và các chương trình nghệ thuật cộng đồng kéo dài suốt kỳ nghỉ.

