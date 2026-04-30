Trung Quốc tạm dừng cấp phép taxi tự hành sau sự cố đình trệ của đội xe Baidu

Chính phủ Trung Quốc vừa quyết định tạm dừng cấp giấy phép mới cho các loại taxi tự hành sau khi sự cố mất kết nối của đội xe không người lái thuộc tập đoàn Baidu làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về mức độ an toàn của công nghệ này. Theo các nguồn tin thân cận, bốn cơ quan chính phủ trung ương bao gồm bộ giao thông, bộ công nghiệp và công nghệ thông tin, bộ công an cùng cục quản lý không gian mạng đã triệu tập 8 công ty lái xe tự động hàng đầu cùng các quan chức địa phương để yêu cầu thực hiện đợt tổng kiểm tra sau vụ việc.

Nhà chức trách đã chỉ trích gay gắt tình trạng hỗn loạn xảy ra vào cuối tháng 3 khi khoảng 200 chiếc taxi tự hành hoạt động dưới chương trình Apollo Go của Baidu đột ngột dừng lại giữa dòng giao thông đông đúc tại thành phố Vũ Hán.

Nguyên nhân cốt lõi của sự cố được xác định là do các kỹ sư của Baidu đã phát ra một lệnh yêu cầu xe dừng lại để thu thập dữ liệu ngay tại chỗ trong khi các phương tiện vẫn đang trong quá trình vận hành bình thường. Cảnh sát địa phương Vũ Hán xác nhận đây là một lỗi hệ thống nghiêm trọng và may mắn không có thương vong nào được ghi nhận.

Tuy nhiên, những hình ảnh về hành khách bị mắc kẹt và các vụ va chạm liên quan đến taxi tự hành gặp lỗi trên những tuyến đường bận rộn đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Một kết luận cuối cùng về vụ việc dự kiến sẽ được đưa ra sớm nhất vào cuối tháng 5 tới trong khi các đối thủ cạnh tranh như Pony.ai và WeRide khẳng định dịch vụ của họ tại các thành phố lớn vẫn đang hoạt động bình thường dưới sự giám sát chặt chẽ.

Sự cố này được đánh giá sẽ làm suy giảm kỳ vọng của ngành công nghiệp trong ngắn hạn nhưng về lâu dài có thể giúp nâng cao tiêu chuẩn an toàn và tăng rào cản gia nhập thị trường. Trước đây, Bắc Kinh thường giao quyền quyết định và giám sát các dự án thử nghiệm cho chính quyền địa phương để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dẫn đến thái độ quản lý khác nhau giữa các tỉnh thành.

Tính đến năm 2025, có khoảng 4.500 chiếc taxi tự hành đang hoạt động tại 10 thành phố thí điểm ở Trung Quốc với dự báo lạc quan rằng con số này có thể đạt 500.000 xe vào năm 2030. Tuy nhiên, việc siết chặt các quy định thử nghiệm không người lái có thể trở thành trở ngại lớn cho các hãng xe nội địa như Xpeng và Geely vốn vừa công bố tham vọng lớn trong lĩnh vực này tại triển lãm ô tô Bắc Kinh tuần trước.

Mặc dù các sự cố tương tự từng xảy ra với các đối thủ phương tây như Waymo của Alphabet tại San Francisco, nhưng các nhà quan sát nhấn mạnh rằng bản chất vụ việc của Baidu khác biệt vì nó xuất phát từ sai lầm trong quản lý nội bộ thay vì các yếu tố khách quan từ bên ngoài.

Hiện tại các nhà cung cấp dịch vụ tại Trung Quốc cũng đang tích cực mở rộng sự hiện diện sang các thị trường quốc tế như Châu Âu và Trung Đông. Việc thắt chặt quản lý tại quê nhà sẽ buộc các doanh nghiệp phải ưu tiên hàng đầu cho các tiêu chuẩn an toàn và quản trị rủi ro thay vì chỉ tập trung vào tốc độ tăng trưởng. Điều này hứa hẹn sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh minh bạch và bền vững hơn cho ngành vận tải thông minh trong tương lai.

Theo Nikkei Asia