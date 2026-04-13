Nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng lập “hat-trick” 5 sao Skytrax

Theo kết quả đánh giá tháng 3/2026 của Skytrax, Nhà ga quốc tế T2 Sân bay Đà Nẵng tiếp tục được xếp hạng 5 sao, mức cao nhất đối với nhà ga hàng không.

Sáng 13/4, Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) cho biết trong kỳ đánh giá thường niên tháng 3/2026, Skytrax xác nhận Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (T2), do AHT vận hành đã được tiếp tục đạt xếp hạng 5 sao.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Nhà ga quốc tế T2 Sân bay Đà Nẵng đạt danh hiệu cao nhất này. Dấu mốc này có ý nghĩa đặc biệt khi đến vào đúng thời điểm T2 đang chịu áp lực khai thác lớn nhất từ trước đến nay khi năm 2025, nhà ga phục vụ hơn 6,8 lượt hành khách, vượt hơn 70% công suất thiết kế 4 triệu khách/năm.

Theo kết quả đánh giá độc lập của Skytrax, Nhà ga T2 duy trì tiêu chuẩn cao ở các hạng mục cốt lõi gồm không gian nhà ga, khu vực chờ, vệ sinh, hệ thống thông tin hành khách, tiện ích dịch vụ và trải nghiệm số. Song, Skytrax cũng chỉ rõ rằng tăng trưởng lưu lượng hành khách, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, là nhân tố có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trải nghiệm nếu không có giải pháp mở rộng hạ tầng kịp thời.

“Việc duy trì tiêu chuẩn 5 sao Skytrax trong năm thứ ba liên tiếp là niềm tự hào rất lớn đối với AHT, nhưng trên hết đó là một trách nhiệm. Khi lưu lượng hành khách tiếp tục tăng trưởng mạnh, áp lực lên hạ tầng và chất lượng phục vụ ngày càng lớn hơn.

Việc mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là nhu cầu về công suất khai thác, mà còn là điều kiện tiên quyết để chúng tôi tiếp tục giữ vững chuẩn dịch vụ quốc tế, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của hành khách và góp phần bảo vệ hình ảnh của Đà Nẵng với tư cách là cửa ngõ quốc tế của thành phố”, ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng Giám đốc AHT chia sẻ.

Nhà ga T2 có công suất thiết kế 4 triệu hành khách/năm. Riêng năm 2025, nhà ga phục vụ hơn 6,8 triệu lượt hành khách, vượt công suất hơn 70%. Trước thực trạng này, AHT cho biết sẽ triển khai dự án nâng công suất nhà ga từ 4 triệu hành khách/năm lên 6 triệu hành khách/năm, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách và phát triển du lịch địa phương.

“Ba năm liên tiếp đạt chuẩn 5 sao Skytrax là minh chứng cho năng lực vận hành và cam kết chất lượng dịch vụ của AHT, đồng thời là nền tảng để Nhà ga T2 tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, góp phần củng cố vị thế của Đà Nẵng như một cửa ngõ hàng không quốc tế đáng tin cậy và giàu bản sắc”, lãnh đạo AHT cho biết thêm.