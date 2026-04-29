Từ một nghĩa cử hiến tạng, 6 cuộc đời được viết tiếp

Trong khoảnh khắc đau thương mất mát người thân, gia đình bệnh nhân M.Đ.T (44 tuổi, trú tại TP. Huế) đã thực hiện một nghĩa cử cao đẹp.

Nghĩa cử cao đẹp giữa nỗi đau mất mát

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân M.Đ.T nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông. Dù được đội ngũ y bác sĩ điều trị tích cực, bệnh nhân không qua khỏi. Ngày 16/4/2026, sau khi xác định chết não, gia đình bệnh nhân đã quyết định hiến tặng các tạng quý giá: tim, gan, hai quả thận và hai giác mạc.

Chỉ vài giờ sau, sau nghi thức mặc niệm tri ân xúc động dành cho người hiến tạng, Bệnh viện Trung ương Huế đã đồng loạt kích hoạt 5 phòng mổ. Chuỗi ca ghép tạng phức tạp được triển khai liên tục từ ngày 16 đến 18/4/2026 với sự tham gia của gần 200 y bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa. Toàn bộ ê-kíp làm việc xuyên đêm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong từng phút giây.

Đến ngày 29/4/2026, kết quả phục hồi của 6 bệnh nhân nhận tạng đều ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Bệnh nhân ghép tim anh P.M.D (41 tuổi, TP. Huế) đã tỉnh táo, chức năng tim ổn định, phân suất tống máu đạt trên 60% – gần với mức bình thường.

Các bệnh nhân bình phục sau ca ghép tạng.

Bệnh nhân ghép gan ông T.M.S (64 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) phục hồi tốt, các chỉ số bilirubin đã trở về ngưỡng an toàn.

Hai bệnh nhân ghép thận: anh N.M.C (30 tuổi, tỉnh Quảng Trị) và anh T.V.P (35 tuổi, TP. Đà Nẵng) có chức năng thận cải thiện rõ rệt, lượng nước tiểu đạt 2,5–3,5 lít/ngày.

Đặc biệt, hai bệnh nhân ghép giác mạc – ông N.V.L (58 tuổi, tỉnh Nghệ An) và ông V.T.H (71 tuổi, tỉnh Quảng Trị) – những người từng mất hoàn toàn thị lực do loét giác mạc nặng, đã phục hồi một phần thị giác và xuất viện chỉ sau 2 ngày phẫu thuật.

Khẳng định năng lực vượt trội

Đây là một trong những chiến dịch ghép đa tạng quy mô lớn nhất mà Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện, thể hiện rõ năng lực chuyên môn vượt trội và khả năng phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các chuyên khoa: ngoại khoa, gây mê hồi sức, miễn dịch, xét nghiệm… Việc triển khai đồng thời nhiều ca ghép trong thời gian ngắn đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, hệ thống hạ tầng hiện đại và quy trình vận hành chuyên nghiệp, khẳng định vị thế của bệnh viện trong lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng một tuần, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện tổng cộng 14 ca ghép mô, tạng, gồm 1 tim, 1 gan, 10 thận và 2 giác mạc, phản ánh bước tiến mạnh mẽ và hiệu quả vận hành ngày càng cao của Trung tâm Ghép tạng.

Ê-kip phẫu thuật thực hiện ca ghép tạng.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ: “Ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, chúng tôi đã nỗ lực để những sự sống khác được mở ra một cách trọn vẹn nhất”.

Vượt lên trên thành tựu kỹ thuật y học, giá trị nhân văn của câu chuyện này mới là điều đáng quý nhất. Từ một quyết định hiến tạng đầy nhân ái trong nỗi đau mất mát, gia đình bệnh nhân M.Đ.T đã mang lại hy vọng và cơ hội sống mới cho sáu bệnh nhân khác. Nghĩa cử cao đẹp này không chỉ cứu sống cụ thể sáu cuộc đời mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về hiến mô, tạng – hành động nhân văn cao cả giúp kéo dài sự sống cho nhiều người đang chờ đợi.

Câu chuyện tại Bệnh viện Trung ương Huế một lần nữa khẳng định rằng, y học Việt Nam không chỉ tiến bộ về chuyên môn mà còn ngày càng đong đầy lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.