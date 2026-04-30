close Đăng nhập

Gala “Tổ quốc bình yên” ở Đà Nẵng: Khi nào bắn pháo hoa?

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Gala “Tổ quốc bình yên” mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc gồm triển lãm, trưng bày, trải nghiệm, đêm nghệ thuật với ba chương diễn tại cầu Rồng và màn pháo hoa sông Hàn, tôn vinh 80 năm lực lượng An ninh nhân dân, lan tỏa thông điệp về một Tổ quốc bình yên.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Đêm Gala "Tổ quốc bình yên” sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại khu vực bờ tây sông Hàn. Ảnh minh họa.
Đêm Gala "Tổ quốc bình yên” sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại khu vực bờ tây sông Hàn. Ảnh minh họa.

Tối 29/4, Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Đây là hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu tại lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chương trình được tổ chức tại Đà Nẵng. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng mưu trí, sáng tạo, vượt qua gian khổ, hy sinh để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Những chiến công của lực lượng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu tham quan triển lãm “80 năm An ninh nhân dân – Lá chắn thầm lặng".

Chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức là chuỗi sự kiện diễn ra từ 29/4 đến ngày 3/5 với nhiều hoạt động phong phú như: triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và chương trình Gala diễn ra vào lúc 20h ngày 2/5 tại khu vực bờ đông cầu Rồng và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.

Đêm Gala diễn ra tối 2/5 tại khu vực bờ đông cầu Rồng, gồm ba chương: “Dòng chảy bình yên”, “Lá chắn bình yên” và “Bản hùng ca bình yên”, tái hiện sinh động hình ảnh, chiến công và vai trò của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đêm Gala sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại khu vực bờ tây sông Hàn, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng, lan tỏa thông điệp về một “Tổ quốc bình yên” trong lòng mỗi người.

Một màn biểu diễn trong đêm khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, từ ngày 30/4 đến 3/5 sẽ diễn ra chuỗi hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm tại Công viên APEC và phố đi bộ Bạch Đằng, phục vụ người dân và du khách.

Chuỗi chương trình “Tổ quốc bình yên” diễn ra tại thành phố Đà Nẵng được xác định là điểm nhấn mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, qua đó tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Gala Tổ quốc bình yên #Đà Nẵng #Bộ Công an

Đừng bỏ lỡ

Xã hội

Vietnam Airlines chủ động thích ứng trước biến động của thị trường quốc tế

Vietnam Airlines chủ động thích ứng trước biến động của thị trường quốc tế

Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) công bố kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2026 trong bối cảnh thị trường hàng không quốc tế xuất hiện các yếu tố bất định do diễn biến xung đột tại Trung Đông. Trên cơ sở đó, hãng đồng thời triển khai các giải pháp điều hành nhằm chủ động ứng phó với các rủi ro có xu hướng gia tăng trong các quý tiếp theo.

Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hiện trường công tác tổ chức chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" tại TP Đà Nẵng.

Sẵn sàng cho Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

Chiều 28/4, Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ tổ chức chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” tại TP Đà Nẵng.