Gala “Tổ quốc bình yên” ở Đà Nẵng: Khi nào bắn pháo hoa?

Gala “Tổ quốc bình yên” mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc gồm triển lãm, trưng bày, trải nghiệm, đêm nghệ thuật với ba chương diễn tại cầu Rồng và màn pháo hoa sông Hàn, tôn vinh 80 năm lực lượng An ninh nhân dân, lan tỏa thông điệp về một Tổ quốc bình yên.

Tối 29/4, Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Đây là hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu tại lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chương trình được tổ chức tại Đà Nẵng. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng mưu trí, sáng tạo, vượt qua gian khổ, hy sinh để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Những chiến công của lực lượng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu tham quan triển lãm “80 năm An ninh nhân dân – Lá chắn thầm lặng".

Chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức là chuỗi sự kiện diễn ra từ 29/4 đến ngày 3/5 với nhiều hoạt động phong phú như: triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và chương trình Gala diễn ra vào lúc 20h ngày 2/5 tại khu vực bờ đông cầu Rồng và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.

Đêm Gala diễn ra tối 2/5 tại khu vực bờ đông cầu Rồng, gồm ba chương: “Dòng chảy bình yên”, “Lá chắn bình yên” và “Bản hùng ca bình yên”, tái hiện sinh động hình ảnh, chiến công và vai trò của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đêm Gala sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại khu vực bờ tây sông Hàn, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng, lan tỏa thông điệp về một “Tổ quốc bình yên” trong lòng mỗi người.

Một màn biểu diễn trong đêm khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, từ ngày 30/4 đến 3/5 sẽ diễn ra chuỗi hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm tại Công viên APEC và phố đi bộ Bạch Đằng, phục vụ người dân và du khách.

Chuỗi chương trình “Tổ quốc bình yên” diễn ra tại thành phố Đà Nẵng được xác định là điểm nhấn mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, qua đó tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.