Những mục tiêu kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển 2026
Với chủ đề “Mùa hè rực rỡ”, mùa du lịch biển 2026 diễn ra từ 25/4-3/5 với hàng loạt hoạt động hấp dẫn tại các bãi biển của Đà Nẵng.
U17 Việt Nam vô địch: Dấu ấn HLV Roland và “hệ sinh thái” CLB Hà Nội
Không còn là câu chuyện của một giải đấu thành công, hành trình vô địch U17 Đông Nam Á 2026 thầy trò HLV Roland đã mở ra một câu chuyện khác.
Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân cho Quân khu 5.
Thủ tướng yêu cầu đưa hệ thống giải quyết thủ tục hành chính vận hành thông suốt trong tháng 4
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thành Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính, đưa vào vận hành chính thức, ổn định trong tháng 4.
Nam A Bank tiên phong triển khai Trạm Công dân số
Ngày 24/4, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) phối hợp cùng Bộ Công an, Công an TP.HCM, UBND các phường tại TP.HCM và đối tác GoTrust khánh thành Trạm Công dân số tại điểm giao dịch số Onebank Celadon và Khu đô thị CityLand Park Hills.
Thủ tướng phê bình 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương
Thủ tướng Lê Minh Hưng nghiêm khắc phê bình 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước.
Du lịch Đà Nẵng 30/4–1/5: Khách tăng vọt, khách sạn ven biển gần như kín phòng
Dù giá vé máy bay tăng cao, lượng khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ 30/4–1/5 vẫn tăng mạnh, đặc biệt qua đường hàng không, kéo theo công suất phòng khách sạn ven biển đạt trên 90%, nhiều nơi gần như kín phòng.
Giới nhiếp ảnh đổ về Sơn Trà săn thàn mác tím
Tháng 4 hàng năm, khi hoa thàn mác tím nở khắp núi rừng Sơn Trà, các tay máy lại đổ về đây để săn những khoảnh khắc của loài hoa tím và voọc chà vá chân nâu.
Đà Nẵng muốn đào tạo, thu hút 3.000 nhân lực chất lượng cao về AI
Đây là một trống những mục trong kế hoạch được TP Đà Nẵng ban hành nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của đề án phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
Quốc hội bỏ ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng chịu thuế, giao Chính phủ quy định
Quốc hội quyết định bỏ quy định cố định ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời giao Chính phủ quy định mức doanh thu được miễn thuế bảo đảm linh hoạt theo thực tiễn.
Quốc hội sẽ giám sát dự án sân bay Long Thành
Năm 2027, Quốc hội sẽ giám sát loạt dự án giao thông trọng điểm, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM.
Người lao động được nghỉ có lương ngày 24/11
Quốc hội chốt ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, khuyến khích hoạt động văn hóa, bảo tồn di sản và tăng ngân sách hỗ trợ phát triển văn hóa.
Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7
Dự thảo mới đề xuất tăng 8% lương hưu, trợ cấp xã hội từ tháng 7, giúp hơn 10 nhóm đối tượng nhận thêm khoản hỗ trợ hàng tháng.
Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới 150 tỷ USD thương mại vào năm 2030
Hai nước ký kết kế hoạch thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD thương mại năm 2030.
Chính quyền nói gì về vụ tháo dỡ công trình Vinatex gây sập nhà dân?
Sau 5 ngày kể từ khi xảy ra vụ tháo dỡ công trình toà nhà Vinatex Đà Nẵng trên đường Trần Quý Cáp (Đà Nẵng) gây sập nhà dân, UBND phường Hải Châu đã có thông tin phản hồi báo giới.
Luật mới "mở đường" công chứng giao dịch bất động sản không theo địa giới hành chính
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản không phụ thuộc địa giới hành chính trên phạm vi toàn quốc.
Luật Thủ đô sửa đổi trao cho Hà Nội 199 thẩm quyền vượt trội, đặc thù
Luật Thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua trao cho chính quyền Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù trong các lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng, giáo dục, y tế, ngân sách, nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực.
Luật mới ấn định thời điểm đăng ký khai sinh, kết hôn không phụ thuộc nơi cư trú
Luật Hộ tịch sửa đổi được Quốc hội thông qua cho phép đăng ký khai sinh, kết hôn không phụ thuộc địa giới hành chính, mở rộng thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.
Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo khung giờ ở vùng lõi Hoàn Kiếm
Thành phố Hà Nội chuẩn bị mở rộng hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nâng cao chất lượng không khí trong khu vực trung tâm.
Rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia, 2 thanh niên bị bắt
Công an Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Dương và Trâm sau khi xác định họ liên quan đường dây lừa đảo ở Campuchia.