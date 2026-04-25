Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển 2026

Với chủ đề “Mùa hè rực rỡ”, mùa du lịch biển 2026 diễn ra từ 25/4-3/5 với hàng loạt hoạt động hấp dẫn tại các bãi biển của Đà Nẵng.

Chiều 25/4, tại Công viên Biển Đông, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng chính thức khởi động mùa du lịch biển 2026.

Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, chương trình mùa du lịch hè Đà Nẵng 2026 sẽ có 19 hoạt động chính tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng; trong đó có 5 hoạt động mới gồm: lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026, trải nghiệm hành trình làm kem từ cây lúa Việt, Beach Water Games, trình diễn thể thao biển, ngày hội “Sơn Trà Walking Day”.

Và 14 hoạt động cũ duy trì qua các năm gồm: trình diễn Diều nghệ thuật, hội thi cứu hộ biển quốc tế 2026, giải bơi biển “Vượt sóng mùa hè” lần 3, giải cờ tướng “Kỳ vương Xứ Quảng” lần 2, không gian ẩm thực “Hương vị Việt”,....

Biển Đà Nẵng tấp nập du khách.

Trong dịp này, hàng loạt điểm vui chơi – giải trí ven biển hấp dẫn như Kalà Kalà Beach Club, The Holiday Beach Club, Malibu Beach Club, Maia Beach Bar, tại khu vực bãi biển Mỹ An và Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa tại khu vực bãi biển tuyến đường Nguyễn Tất Thành,.... đều đã sẵn sàng phục vụ, góp phần mang đến không gian trải nghiệm sôi động, đa dạng, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Để sẵn sàng đón người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm trong mùa du lịch 2026, tại các bãi biển thuộc khu vực trung tâm thành phố, Ban quản lý đã tập trung tăng cường công tác cứu hộ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, nâng cấp các tiện ích dịch vụ công cộng.

Đối với các bãi biển du lịch phía nam thành phố như: An Bàng, Cửa Đại, Hà My, Tân Thành, Tam Thanh.....đã hoàn thiện hạ tầng và dịch vụ phục vụ du khách trong mùa hè 2026. Tại đây, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích như: ghế dù, tắm nước ngọt, bãi giữ xe, nhà hàng – quầy bar ven biển, cùng các dịch vụ trải nghiệm như lướt sóng, chèo sup, mô tô nước, dù bay...

Các lễ hội thả diều, dù bay, chèo sup... đã chính thức khởi động.

Ngoài ra, trong tháng 5, bãi biển Tam Thanh tại phường Quảng Phú sẽ sôi động với “Lễ hội ẩm thực Vị biển” diễn ra từ ngày 22/5 - 24/5, hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực đặc sắc đậm chất miền biển.

Tiếp đó vào tháng 7/2026, “Lễ hội biển Cửa Đại – Cảm xúc mùa hè” sẽ được tổ chức tại bãi biển Cửa Đại với hàng loạt hoạt động hấp dẫn như: biểu diễn nghệ thuật biển, thể thao bãi biển, lễ hội ẩm thực và các chương trình giải trí về đêm.