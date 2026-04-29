Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka, dễ dàng bay thẳng đến quê hương núi Phú Sĩ

Thống đốc tỉnh Shizuoka Suzuki Yasutomo, Đại sứ đặc quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và lãnh đạo sân bay Shizuoka đã cùng lãnh đạo Vietjet chúc mừng đường bay mới và chào đón những hành khách đầu tiên trên hành trình bay cùng Vietjet.

Chào đón đường bay mới, Vietjet mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn cho hành khách trên các chặng bay Nhật Bản. Từ 00h00 đến 23h00 trong ba ngày 05/05 đến 07/05/2026, khách hàng đặt vé trên website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng di động Vietjet Air sẽ được giảm 30% cho 10 triệu vé hạng Deluxe, áp dụng cho hành trình khởi hành từ 05/05 đến 31/08/2026 (GMT+7) (Thời gian bay cụ thể tùy thuộc từng đường bay. Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây).

Song song đó, hơn 1 triệu vé hạng Eco được giảm giá 100% khi nhập mã SALE55, tặng kèm 20kg hành lý ký gửi, áp dụng cho hành trình từ 05/09/2026 đến 31/03/2027.

Đường bay mới tiếp tục khẳng định bước phát triển mạnh mẽ của Vietjet tại thị trường Nhật Bản, với tần suất khai thác ba chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật. Chuyến bay từ Hà Nội khởi hành lúc 02h40 và hạ cánh tại Shizuoka lúc 09h30 (giờ địa phương). Ở chiều ngược lại, chuyến bay rời Shizuoka lúc 10h30 và đến Hà Nội lúc 14h00 cùng ngày.

Shizuoka, Nhật Bản là điểm đến nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên thanh bình, nơi sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra núi Phú Sĩ nổi tiếng với matcha trứ danh, biển đẹp, hải sản tươi ngon và không gian nghỉ dưỡng thanh bình đậm chất Nhật Bản. Trong khi đó, Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa và du lịch lớn của Việt Nam với sức hút riêng biệt. Đường bay mới Hà Nội - Shizuoka góp phần tăng cường kết nối giữa hai quốc gia, đồng thời nâng tổng số đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản của Vietjet lên 11 đường bay.

Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, mang tới cơ hội di chuyển thuận tiện giữa các quốc gia, trở thành cầu nối phát triển, cầu nối văn hoá, giao thương toàn cầu. Vietjet, Bay là Thích ngay!