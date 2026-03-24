Đà Nẵng kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong xuất nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng rà soát, bố trí nhân lực, mở tối đa các quầy làm thủ tục để giảm thời gian làm thủ tục xuất, nhập cảnh.

Theo UBND TP Đà Nẵng, Đà Nẵng đang là điểm đến hấp dẫn với lượng khách tăng trưởng 20–30% mỗi năm, trung bình đón khoảng 130–170 chuyến bay/ngày, trong đó có 60–70 chuyến quốc tế.

Năm 2025, sản lượng hành khách đã vượt công suất khai thác, với nhà ga T1 phục vụ 7,5 triệu/6 triệu khách và nhà ga T2 đạt 6,8 triệu/4 triệu khách. Tuy nhiên, do đặc thù múi giờ và nhu cầu du lịch, các chuyến bay quốc tế tập trung vào khung giờ trưa và ban đêm, khiến các khu vực check-in, xuất nhập cảnh, soi chiếu hành lý thường xuyên quá tải, hành khách phải chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và hình ảnh điểm đến.

Trước thực tế này, nhằm hướng tới mục tiêu trở thành “Điểm đến hấp dẫn của thế giới” và trung tâm MICE khu vực, UBND thành phố đề nghị các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) tăng cường nhân lực, mở tối đa quầy làm thủ tục, mở rộng hệ thống Autogate và đơn giản hóa quy trình kiểm soát; đề nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp, mở rộng nhà ga, sân đỗ và hạ tầng kỹ thuật; chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các nhà đầu tư triển khai các dự án như nhà ga hàng hóa, mở rộng sân đỗ tàu bay.

Bộ Tài chính chỉ đạo ngành hải quan bố trí đủ nhân lực, mở tối đa lối kiểm tra hành lý, tăng cường phân luồng, ứng dụng quản lý rủi ro và công nghệ nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra.

Cục Hàng không Việt Nam được đề nghị tăng cường điều phối slot bay, phân bổ khung giờ hợp lý, hạn chế dồn chuyến; chỉ đạo các hãng hàng không và đơn vị phục vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường chia sẻ dữ liệu khai thác theo thời gian thực.

Đối với ACV, UBND TP Đà Nẵng đề nghị đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường băng, khu vực cất hạ cánh; tối ưu hóa quy trình khai thác tại nhà ga nội địa, khu vực an ninh, băng chuyền hành lý; bố trí lại không gian chức năng trong nhà ga và nghiên cứu bổ sung khu vực soi chiếu nhằm giảm áp lực; đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng tiếp tục triển khai các giải pháp điều tiết hành khách, tối ưu quy trình và mở rộng năng lực khai thác.

UBND TP Đà Nẵng cam kết tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.