Du lịch Đà Nẵng 30/4–1/5: Khách tăng vọt, khách sạn ven biển gần như kín phòng

Dù giá vé máy bay tăng cao, lượng khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ 30/4–1/5 vẫn tăng mạnh, đặc biệt qua đường hàng không, kéo theo công suất phòng khách sạn ven biển đạt trên 90%, nhiều nơi gần như kín phòng.

Khách bay tới Đà Nẵng dịp nghỉ lễ tăng hơn 119%

Theo các phòng vé máy bay trên địa bàn TP Đà Nẵng, giá vé máy bay dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay trên các chặng đến Đà Nẵng đang ở mức cao tương đương dịp Tết, đặc biệt vào các ngày cao điểm từ 29/4 – 30/4 có mức giá tăng cao gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Cụ thể, giá vé phổ thông cho chặng bay Hà Nội – Đà Nẵng có giá dao động từ 2,1 – 3,8 triệu đồng/chiều tuỳ hãng; chặng bay TP HCM – Đà Nẵng có giá từ 1,8 – 3,2 triệu đồng/chiều tuỳ theo hãng bay.

“Giá vé tăng cao tác động không nhỏ đến tình hình du khách đến Đà Nẵng, đặc biệt với nhóm khách nội địa có ngân sách nhạy cảm”, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Du lịch TP Đà Nẵng cho biết.

Bất chấp giá vé máy bay tăng cao, lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường hàng không trong mùa lễ 30/4-1/5 vẫn tăng cao.

Tuy nhiên, theo ông Quỳnh, mức độ ảnh hưởng không quá lớn như lo ngại. Bởi nhu cầu du lịch dịp lễ năm nay rất cao, nên dù chi phí di chuyển tăng, khách vẫn giữ kế hoạch đi du lịch, chỉ có xu hướng đi ngắn ngày hơn hoặc đặt sát ngày để săn giá tốt. Đồng thời, phân khúc khách có khả năng chi trả tốt và khách quốc tế vẫn tăng trưởng ổn định, góp phần bù đắp phần nào tác động của giá vé.

Theo một số công ty lữ hành, trong bối cảnh giá vé máy bay cao, khách nội địa có xu hướng dịch chuyển mạnh sang đường bộ, đặc biệt là khách đi xuyên Việt hoặc từ các tỉnh lân cận miền Trung.

Tuy nhiên, đường hàng không vẫn ghi nhận lượng khách lớn, nhất là từ các thị trường xa như Hà Nội, TP HCM.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay (từ 24/4-1/5), Sân bay Đà Nẵng ước đón khoảng 370 nghìn lượt khách, tăng hơn 119% so với cùng kỳ; trong đó khách nội địa khoảng 211 nghìn lượt, quốc tế khoảng 158 nghìn lượt.

Đặc biệt, Đà Nẵng đón hơn 2.200 lượt cất hạ cánh (gần 1.300 chuyến quốc nội và 920 chuyến quốc tế), tăng hơn 117% so với cùng kỳ 2025.

Đáng chú ý, khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng tốt (tăng 115% so với 2025), không chỉ đến bằng các chuyến bay thẳng mà còn nối chuyến qua TP HCM và Hà Nội, cho thấy sức hút của điểm đến Đà Nẵng vẫn rất mạnh.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Du lịch TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam.

Khách sạn, resort ven biển gần như "full phòng"

Theo Hội Khách sạn (Hiệp Hội Du lịch TP Đà Nẵng), mặc dù giá vé máy bay tăng cao nhưng công suất phòng khách sạn trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay vẫn ở mức cao. Cụ thể, khối khách sạn, resort ven biển đã đạt trên 90% công suất phòng, nhiều nơi gần như kín phòng.

Khối khách sạn khu vực trung tâm Đà Nẵng và Nam Hội An đang đạt khoảng 70–75%, và kỳ vọng sẽ vượt 85% trong những ngày tới do đặc thù khách thường đặt phòng cận ngày.

​“Không chỉ công suất phòng tăng cao, giá phòng năm nay cũng ghi nhận xu hướng tăng trưởng, phản ánh nhu cầu thị trường rất tốt cho thấy Đà Nẵng đang là điểm đến được lựa chọn của du khách”, lãnh đạo Hội Khách sạn Đà Nẵng lạc quan.

Để phục vụ du khách đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, ngành du lịch thành phố phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội phục vụ người dân và du khách.

Du khách đến với Lễ hội du lịch ẩm thực Đà Nẵng và các hoạt động du lịch biển

Điểm nhấn của dịp lễ năm nay là chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 mang chủ đề “Mùa hè rực rỡ”, diễn ra tại các bãi biển du lịch của Đà Nẵng (từ 25/4-3/5) với chuỗi các hoạt động như: lễ hội diều, âm nhạc đêm, không gian ẩm thực (Pizza Festival), trình diễn thể thao biển, đại chiến súng nước, walking Sơn Trà, cùng các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường và cứu hộ biển.

“Tổng thể, kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5 năm nay được kỳ vọng là một trong những mùa cao điểm thành công nhất của du lịch Đà Nẵng, cả về lượng khách lẫn doanh thu”, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Du lịch TP Đà Nẵng cho hay.