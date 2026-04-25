Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân cho Quân khu 5.

Sáng 25/4, tại Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân.

Quang cảnh lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 5. Ảnh: Lê Tay

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh LLVT nhân dân cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ ngành, địa phương; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 5. Ảnh: Lê Tay

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược trọng yếu, giàu truyền thống cách mạng; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những thành tích to lớn mà LLVT Quân khu đã đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời; xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh”, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, LLVT Quân khu 5 cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”. Đồng thời, chú trọng xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Tay

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang và danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có chuyến thăm, làm việc tại Quân khu 5 và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm tại Quân khu 5.

