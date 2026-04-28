Sẵn sàng cho Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

Chiều 28/4, Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ tổ chức chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” tại TP Đà Nẵng.

Cùng tham gia đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Trung tá Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác chuẩn bị. Các hạng mục thi công, lắp dựng sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng; phương án kỹ thuật được xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, quy mô tổ chức chương trình.

Cục trưởng Cục Công tác chính trị yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để hoàn thiện công tác chuẩn bị ở mức cao nhất. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng nội dung, tạo dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng.

Sân khấu chính của đêm Gala diễn ra tối 2/5 tại khu vực bờ đông cầu Rồng.

Chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Điểm nhấn là đêm Gala diễn ra tối 2/5 tại khu vực bờ đông cầu Rồng, gồm ba chương: “Dòng chảy bình yên”, “Lá chắn bình yên” và “Bản hùng ca bình yên”, tái hiện sinh động hình ảnh, chiến công và vai trò của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, từ ngày 30/4 đến 3/5/2026 sẽ diễn ra chuỗi hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm tại Công viên APEC và phố đi bộ Bạch Đằng, phục vụ người dân và du khách.

Chuỗi chương trình “Tổ quốc bình yên” diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 29/4 đến 3/5 được xác định là điểm nhấn mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, qua đó tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Các lực lượng luyện tập cho chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là chương trình Gala “Tổ quốc bình yên”, diễn ra vào lúc 20h ngày 2/5 tại khu vực bờ Đông cầu Rồng và được truyền hình trực tiếp trên phạm vi toàn quốc.

Theo Ban tổ chức, chương trình được dàn dựng công phu với không gian trình diễn đa tầng, kết hợp hài hòa giữa sân khấu trung tâm, mặt cầu và dòng sông Hàn, tạo nên tổng thể nghệ thuật sống động, giàu cảm xúc.

Bằng sự kết hợp giữa chất liệu lịch sử hào hùng, các màn diễu hành đa sắc màu cùng công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ An ninh Nhân dân với bản lĩnh, sự nhạy bén và tinh thần “Vì bình yên Nhân dân”.

Một pha trình diễn của các lực lượng tại khu vực cầu Rồng.

Đêm Gala sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại khu vực bờ Tây sông Hàn, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng, lan tỏa thông điệp về một “Tổ quốc bình yên” trong lòng mỗi người.

Với quy mô tổ chức lớn, nội dung được đầu tư bài bản, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật cùng sự tham gia của đông đảo lực lượng và nghệ sĩ uy tín, chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa – truyền thông tiêu biểu, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.