Chính quyền nói gì về vụ tháo dỡ công trình Vinatex gây sập nhà dân?

Sau 5 ngày kể từ khi xảy ra vụ tháo dỡ công trình toà nhà Vinatex Đà Nẵng trên đường Trần Quý Cáp (Đà Nẵng) gây sập nhà dân, UBND phường Hải Châu đã có thông tin phản hồi báo giới.

Theo UBND phường Hải Châu, ngày 19/4, nhận được thông tin phản ánh của công dân liên quan đến công trình tháo dỡ toà nhà Vinatex Đà Nẵng tại 25 Trần Quý Cáp gây sập nhà dân, UBND phường cùng cơ quan chức năng có mặt hiện trường để kiểm tra sự việc.

Theo đó, ngôi nhà số 27 Trần Quý Cáp, nơi tiếp giáp với công trình bị đổ sập, các ngôi nhà từ số 29 đến nhà 33 Trần Quý Cáp bị hư hỏng và nứt tường. Trước sự việc, Công an thành phố và Công an phường đã phong tỏa hiện trường, mời các hộ dân có liên quan lên làm việc và phân công lực lượng trực bảo vệ hiện trường.

Đến ngày 20/4, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn, UBND phường, chủ đầu tư là công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng, đơn vị thi công là công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Nguyên Nam, các hộ dân liên quan kiểm tra và lập biên bản khám nghiệm, ghi nhận hiện trường.

Ngôi nhà số 27 trên đường Trần Quý Cáp (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị sập hoàn toàn.

Cũng theo UBND phường Hải Châu, theo quy định hiện hành, việc thi công tháo dỡ không cần phải xin phép và chủ đầu tư là đơn vị chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong quá trình tháo dỡ.

Công trình thi công từng bị nhắc nhở do thiếu biện pháp che chắn và phun xịt nước trong quá trình tháo dỡ. Cơ quan chức năng từng yêu cầu chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến hoạt động tháo dỡ công trình để phục vụ cho công tác quản lý tự xây dựng trên địa bàn.

Đối với hành vi thi công gây sụp đổ công trình lân cận, UBND phường đã lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; đồng thời sẽ là cơ quan chủ trì giải quyết việc thỏa thuận bồi thường thiệt hại giữa chủ đầu tư và các bên liên quan.

Trường hợp 2 bên không đạt được thỏa thuận về mức bồi thường, UBND phường sẽ hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa án để được giải quyết theo quy định.

Hiện nay, Công an thành phố Đà Nẵng (PC01) đang thụ lý vụ việc và chờ kết quả giám định nguyên nhân sự cố, đánh giá mức độ thiệt hại của các hộ 27-33 Trần Quý Cáp.

