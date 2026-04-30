Sinh ra giữa bom đạn Gaza, những đứa trẻ mang nỗi đau cả đời

Những đứa trẻ sinh ra vào thời điểm bùng phát xung đột đang phải đối mặt với cả một đời tàn tật do khí độc, bỏng nặng và hệ thống y tế sụp đổ.

​

Cậu bé Mohammed Abu Hajeela 2 tuổi đeo mặt nạ ép khí sau khi bị bỏng nặng cấp độ ba trong một cuộc tấn công của Israel vào hầm trú ẩn của trường học ở thành phố Gaza vào tháng 7/2025. Ảnh: AJ.

Nour Abu Samaan chào đời ngày 7/10/2023, chỉ 3 giờ trước khi bắt đầu cuộc chiến mà sau đó bị mô tả là mang tính hủy diệt đối với Dải Gaza. Sự ra đời của em được mẹ, Samar Hammad, đón nhận trong niềm vui, nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài đúng một ngày.

Ngày 8/10, khi Nour đang nằm trong vòng tay mẹ, tên lửa Israel rơi xuống gần đó. Không khí đặc quánh khói và khí độc khiến đứa trẻ sơ sinh bắt đầu khó thở.

“Con gái tôi đột nhiên nghẹt thở trong tay,” Samar nói với Al Jazeera Arabic. “Mặt bé chuyển sang màu xanh, mắt trợn ngược và bé hoàn toàn không cử động.”

Các bác sĩ sau đó chẩn đoán Nour bị liệt vận động do hít phải khí độc. Khi mới hai ngày tuổi, cuộc đời em đã chuyển từ chiếc nôi sang giường bệnh, bắt đầu một hành trình đầy đau đớn.

Thoát chết kỳ diệu

Samar đã ở lại Bệnh viện Nhi al-Nasr ở phía bắc Gaza suốt một tháng, túc trực bên con trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) khi chiến sự ngày càng áp sát. Bắc Gaza là khu vực hứng chịu phần lớn các đợt không kích trong những ngày đầu chiến tranh. Chẳng bao lâu sau, khu vực này bị quân đội Israel bao vây và người dân buộc phải rời đi.

Khi vòng vây siết chặt, Samar đã kịp đưa Nour sơ tán ngay trước khi bệnh viện bị đánh bom. Khi đó, bà không biết rằng con gái mình là người sống sót duy nhất sau vụ tấn công chết chóc vào bệnh viện al-Nasr, bao gồm cả khu ICU. Sau khi lực lượng Israel tràn vào cơ sở y tế, họ đã ngắt hệ thống hỗ trợ sự sống của những trẻ sinh non còn ở lại; thi thể phân hủy của các em được phát hiện trên giường vài ngày sau đó.

Cha của Nour, Othman Abu Samaan, 42 tuổi, nhìn con gái với nỗi đau không thể nguôi ngoai. Chấn thương khiến cơ thể Nour bị co cứng nghiêm trọng – một tình trạng mà bác sĩ cho biết còn nặng nề hơn cả liệt một phần.

“Chúng tôi đã nhiều lần cố gắng giúp con ngồi dậy, nhưng con không thể,” ông nói.

Trong khi gia đình chật vật, dữ liệu chính thức từ Bộ Y tế Gaza xác nhận sự gia tăng các trường hợp tương tự. Zaher al-Waheidi, trưởng đơn vị thông tin của bộ, cho biết hiện có 1.200 trẻ em ở Gaza bị tổn thương tủy sống và liệt trực tiếp do các cuộc tấn công của Israel.

Nour Abu Samaan, người bị liệt sau khi hít phải khí độc từ các cuộc không kích của Israel khi mới sinh, đang ngồi trong một căn lều tạm. Các bác sĩ cho biết cô bé bị cứng khớp nghiêm trọng, được mô tả là nặng hơn cả chứng liệt một phần. Ảnh: AJ.

Nỗi đau vượt quá tuổi thơ

Bé Misk al-Jarou, 6 tháng tuổi, đã phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe từ khi chào đời. Em sinh ra với dị tật nghiêm trọng, không có khớp rõ ràng ở tay và chân, trong khi người anh em song sinh đã tử vong trong bụng mẹ.

Dù sống sót, Misk phải gánh chịu nhiều vấn đề sức khỏe mà mẹ em, Warda al-Jarou, cho rằng bắt nguồn từ việc hít phải khí độc liên tục trong thai kỳ.

Với những gia đình như của Misk, cuộc sống hàng ngày là chuỗi ngày mệt mỏi giữa các bệnh viện quá tải và những cuộc hẹn khám bệnh khó khăn.

“Misk đau đớn rất nhiều, và mỗi ngày tôi cảm thấy tình trạng của con ngày càng tệ hơn,” Warda nói.

Câu chuyện của em phản ánh một “làn sóng” dị tật bẩm sinh rộng lớn hơn. Bộ Y tế ghi nhận 322 ca dị tật bẩm sinh chỉ riêng trong năm 2025 – gấp đôi mức trước chiến tranh. Ông al-Waheidi cho rằng sự gia tăng này xuất phát từ nạn đói, phơi nhiễm độc chất từ hàng triệu tấn đạn dược và sự sụp đổ của chăm sóc tiền sản.

Hai năm không ngừng bị oanh kích đã gây ra những biến động nhân khẩu học chưa từng có trong lịch sử Gaza. Lần đầu tiên, tăng trưởng dân số tại khu vực này trở nên âm, đạt mức -1,3%. Tỷ lệ sinh giảm 38% vào năm 2024 và tiếp tục giảm thêm 13% vào năm 2025.

Theo ông al-Waheidi, những trẻ sơ sinh vẫn được sinh ra đang đối mặt với nguy cơ rất lớn. Trong năm 2025, hơn 4.000 phụ nữ sinh non, và ít nhất 4.800 trẻ sinh ra với cân nặng thấp – gấp đôi so với trước chiến tranh. Đáng buồn, riêng năm ngoái đã có 457 trẻ tử vong ngay trong tuần đầu đời.

Warda al-Jarou đang bế con gái 6 tháng tuổi của mình, Misk. Bé gái này sinh ra với những dị tật nghiêm trọng sau khi mẹ bé liên tục tiếp xúc với khí độc và bị ném bom trong thời kỳ mang thai. Ảnh: AJ.

Những giờ phút tra tấn

Trong hành lang của trường Mustafa Hafez ở phía tây thành phố Gaza, Ramez Abu Hajeela chật vật giữ chiếc mặt nạ áp lực y tế trên khuôn mặt cậu con trai hai tuổi Mohammed Abu Hajeela. Trước bình minh ngày 3/7/2025, một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng nơi trú ẩn tại trường, khiến 14 người thân của Ramez thiệt mạng. Mohammed sống sót nhưng bị bỏng độ ba trên 18% cơ thể.

Giờ đây, cậu bé phải đeo mặt nạ nén áp lực tới 20 giờ mỗi ngày. “Khi con thức dậy, chúng tôi cho con ăn rồi chuẩn bị cho những giờ phút tra tấn phía trước,” Ramez nói. Mohammed là một trong khoảng 1.000 trẻ em ở Gaza bị cắt cụt chi hoặc mang sẹo nặng vĩnh viễn.

Ông al-Waheidi cảnh báo rằng với những đứa trẻ như Nour, Misk và Mohammed, hy vọng duy nhất là được sơ tán y tế khẩn cấp. Hiện có khoảng 4.000 trẻ em ở Gaza cần điều trị gấp ở nước ngoài. Họ từng được kỳ vọng có thể rời đi qua cửa khẩu Rafah – lối ra duy nhất của Gaza với thế giới. Tuy nhiên, Israel đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với việc di chuyển.

Theo Bộ Y tế, hơn 20.000 bệnh nhân và người bị thương đang chờ được ra nước ngoài điều trị. Dù nhu cầu cấp thiết, dữ liệu chính thức cho thấy chỉ có 154 trẻ em được phép rời Gaza kể từ khi cửa khẩu mở lại một phần vào tháng 2.

“Mỗi ngày cửa khẩu Rafah vẫn đóng, chúng ta lại mất thêm sinh mạng,” ông al-Waheidi nói. “Hơn 470 trẻ em đã chết khi chờ đợi cơ hội được cứu sống.”

Theo AJ