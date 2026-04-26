Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn gửi từ Đền Hùng: Lấy dân làm nền, lấy văn hóa làm sức mạnh

Trong ngày Giỗ Tổ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử, đạo lý dân tộc và trách nhiệm của mỗi người Việt trong bảo vệ và phát triển đất nước.

Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày hội của tình đồng bào

Sáng 26/4 (ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - 10/3 âm lịch), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng, dâng hoa, dâng hương tại Lăng Hùng Vương, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói chuyện thân mật với bà con nhân dân, đồng bào về dự Giỗ Tổ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày rất đặc biệt. Đây là thời khắc để mỗi người Việt Nam tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước, tưởng nhớ Tổ Mẫu Âu Cơ, Quốc Tổ Lạc Long Quân, tưởng nhớ bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu, trí tuệ để khai phá đất đai, dựng làng, lập nước, giữ gìn, mở mang bờ cõi, vun đắp văn hiến.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với các tầng lớp nhân dân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: TTXVN.

Lịch sử Việt Nam luôn gắn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, “Chim có tổ, người có tông”. Với đạo lý ấy, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày hội tri ân, ngày hội của tình đồng bào.

Hai tiếng “đồng bào” của chúng ta hết sức ý nghĩa, đứng ở Đền Hùng, hai tiếng ấy càng thiêng liêng hơn. Đồng bào là cùng một bọc trăm trứng, cùng sinh ra từ một truyền thuyết thiêng liêng, cùng chia sẻ vui buồn trong lịch sử, cùng nương tựa nhau qua khó khăn, cùng chung một trách nhiệm trước vận mệnh đất nước.

Từ các Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh, xuyên suốt lịch sử dân tộc ta là lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ tại Đền Giếng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các tầng lớp nhân dân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: TTXVN.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, lời của Bác đến nay vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa. Dựng nước là công lao của tổ tiên. Giữ nước và phát triển đất nước là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau. Giữ nước là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; là bảo vệ hòa bình, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; là giữ văn hóa, giữ đạo lý, giữ niềm tin, giữ lòng tự trọng dân tộc.

Giữ nước cũng là làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Phát triển đất nước là để chúng ta “sánh vai với các cường quốc năm châu".

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh giữ nước không dừng ở câu chuyện súng đạn nơi chiến trường như các thế hệ đi trước từng làm. Giữ nước còn là giữ rừng, giữ nguồn nước, giữ xã hội bình yên, giữ nề nếp gia phong, giữ tiếng nói và phong tục tốt đẹp của mỗi dân tộc, giữ sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, giữ niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và tương lai đất nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại khi Bác Hồ trở lại Đền Hùng năm 1962, Bác căn dặn một điều rất gần gũi: “đã đi thì phải tới đích”. Lời Người càng đúng trong bối cảnh hiện nay. Con đường phát triển của quê hương, đất nước còn nhiều khó khăn, có thách thức, có việc làm chưa được như mong muốn. Nhưng nếu chúng ta đồng lòng, mỗi người làm tốt phần việc của mình, nếu cán bộ tận tâm với dân, nhân dân tin tưởng và chung sức, nhất định sẽ đi tới đích.

Thế hệ trẻ phải làm đất nước mạnh hơn, nhân văn hơn

Lãnh đạo Đảng cũng bày tỏ cảm ơn bà con nhân dân tỉnh Phú Thọ, bao đời nay đã coi việc giữ gìn Đền Hùng là trách nhiệm thiêng liêng, mỗi người đều góp một phần công sức, đều rất đáng trân trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục chăm lo để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước căn dặn thế hệ trẻ phải làm cho đất nước giàu mạnh. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước căn dặn, thế hệ trẻ phải làm cho đất nước phát triển mạnh hơn, nhân văn hơn, có vị thế cao hơn.

"Các cháu về Đền Hùng hôm nay không chỉ để chụp một bức ảnh đẹp hay tham dự một cuộc vui. Tổ tiên đã trao lại cho chúng ta một đất nước. Thế hệ trẻ phải làm cho đất nước ấy phát triển mạnh hơn, nhân văn hơn, có vị thế cao hơn. Các cháu hãy học thật tốt, rèn luyện thật tốt, luôn nhớ đạo lý của người Việt, hiểu biết lịch sử, văn hóa của dân tộc", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Nêu rõ đất nước ta nay đã đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nhưng còn rất nhiều khó khăn thách thức, Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định càng cần tinh thần Hùng Vương, tinh thần biết dựa vào nhau, cùng nhau vượt khó, biết lấy đoàn kết làm gốc, lấy dân làm nền, lấy văn hóa làm sức mạnh, lấy ý chí tự lực tự cường làm động lực.

Đảng và Nhà nước luôn xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là sức mạnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi đường lối, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục lắng nghe nhân dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết những việc dân cần, dân lo, dân mong. Cán bộ làm việc ở cơ sở phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, cùng dân tháo gỡ khó khăn.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng còn nhiều khó khăn, chính sách phải đi đến tận bản, tận hộ, tận người. Nguồn lực phải được sử dụng đúng chỗ, đúng việc; kết quả phải đo bằng sự đổi thay thật trong đời sống của nhân dân.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước xúc động khi nhìn thấy trong dòng người trẩy hội có các cụ, các bác cao niên đi bên các cháu nhỏ; có những gia đình ba thế hệ cùng nhau lên Đền; có những đoàn thanh niên khoác áo tình nguyện; có những cán bộ, chiến sĩ âm thầm làm nhiệm vụ; có những người cần mẫn phục vụ du khách. Mỗi hình ảnh ấy đều góp vào vẻ đẹp của lễ hội.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn bà con khi trở về từ Đền Hùng sẽ mang theo một niềm vui trong sáng. Niềm vui là được sống trong một đất nước có cội nguồn, có hòa bình, có tình người. Chúng ta có trách nhiệm phải sống xứng đáng với công đức Tổ tiên, phải làm tốt hơn công việc của mình, chăm lo tốt hơn cho gia đình, góp sức nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Trong những ngày lễ hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, PCCC, y tế, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ bà con. Làm sao để mỗi người dân khi về Đền Hùng đều cảm nhận được sự chu đáo, an toàn và tình nghĩa.

Các cơ quan báo chí, truyền thông được yêu cầu tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp của lễ hội, câu chuyện tử tế, hành động văn minh, những giá trị lịch sử - văn hóa của Đền Hùng và vùng Đất Tổ. Truyền thông về lễ hội cần giúp người dân hiểu đúng, hành động đúng, tự hào đúng.