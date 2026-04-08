Sân bay Đà Nẵng dùng VNeID thay căn cước để lên máy bay từ 10/4

Từ ngày 10/4, tại tầng 2 ga đi quốc nội, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ khai trương lối đi riêng dành cho hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để làm thủ tục đi tàu bay.

Từ tháng 8/2023, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đã áp dụng thí điểm làm thủ tục lên máy bay bằng nhận dạng sinh trắc học Face ID trên ứng dụng VNeID tại cổng kiểm soát an ninh.

Theo Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, sau thời gian thí điểm, từ ngày 10/4, đơn vị chính thức đưa lối đi riêng dành cho hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 tại ga đi quốc nội vào hoạt động để phục vụ hành khách đi tàu bay.

Việc triển khai lối đi riêng này nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, cũng như chỉ đạo của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 trong làm thủ tục đi tàu bay.

Để bảo đảm hoạt động, từ tháng 8/2023, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng CSQLHC về TTXH bố trí nhân sự, thiết bị và địa điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại sân bay cho cán bộ, người lao động và người dân có nhu cầu.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức tập huấn cho lực lượng an ninh và nhân viên các hãng hàng không trong việc kiểm tra, đối soát thông tin trên tài khoản VNeID; đồng thời tuyên truyền về lợi ích của VNeID để người dân hiểu, nắm rõ và sử dụng thay thế các phương thức truyền thống.