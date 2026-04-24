Giới nhiếp ảnh đổ về Sơn Trà săn thàn mác tím

Đà Nẵng muốn đào tạo, thu hút 3.000 nhân lực chất lượng cao về AI
Đây là một trống những mục trong kế hoạch được TP Đà Nẵng ban hành nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của đề án phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
Quốc hội bỏ ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng chịu thuế, giao Chính phủ quy định
Quốc hội quyết định bỏ quy định cố định ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời giao Chính phủ quy định mức doanh thu được miễn thuế bảo đảm linh hoạt theo thực tiễn.
Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới 150 tỷ USD thương mại vào năm 2030
Hai nước ký kết kế hoạch thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD thương mại năm 2030.
Chính quyền nói gì về vụ tháo dỡ công trình Vinatex gây sập nhà dân?
Sau 5 ngày kể từ khi xảy ra vụ tháo dỡ công trình toà nhà Vinatex Đà Nẵng trên đường Trần Quý Cáp (Đà Nẵng) gây sập nhà dân, UBND phường Hải Châu đã có thông tin phản hồi báo giới.
Luật mới "mở đường" công chứng giao dịch bất động sản không theo địa giới hành chính
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản không phụ thuộc địa giới hành chính trên phạm vi toàn quốc.
Luật Thủ đô sửa đổi trao cho Hà Nội 199 thẩm quyền vượt trội, đặc thù
Luật Thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua trao cho chính quyền Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù trong các lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng, giáo dục, y tế, ngân sách, nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực.
Luật mới ấn định thời điểm đăng ký khai sinh, kết hôn không phụ thuộc nơi cư trú
Luật Hộ tịch sửa đổi được Quốc hội thông qua cho phép đăng ký khai sinh, kết hôn không phụ thuộc địa giới hành chính, mở rộng thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.
Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo khung giờ ở vùng lõi Hoàn Kiếm
Thành phố Hà Nội chuẩn bị mở rộng hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nâng cao chất lượng không khí trong khu vực trung tâm.
Rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia, 2 thanh niên bị bắt
Công an Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Dương và Trâm sau khi xác định họ liên quan đường dây lừa đảo ở Campuchia.
Thủ tướng yêu cầu tái cấu trúc hạ tầng nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Thủ tướng yêu cầu tái cấu trúc hạ tầng nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó quyết liệt thực hiện tái cấu trúc 16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia...
Việt Nam bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nguyên nhân nhiều dự án nhà ở tại Hà Nội chậm cấp “sổ đỏ”
Thanh tra Chính phủ xác định vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng của chủ đầu tư là nguyên nhân chính khiến nhiều dự án nhà ở chậm cấp “sổ đỏ”. Thanh tra Chính phủ cũng nêu loạt kiến nghị đối với Hà Nội trong quản lý đất đai, cấp phép xây dựng.
DIFF 2026: 10 nhà "ảo thuật ánh sáng” hội tụ tại Đà Nẵng
Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng (DIFF) 2026 sắp bước vào giai đoạn thi đấu với những màn pháo được mong chờ nhất từ 10 nhà “ảo thuật ánh sáng" đến từ khắp thế giới.
Dự kiến nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng
“Vừa tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, hộ kinh doanh, đồng thời doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải được hỗ trợ để bảo đảm công bằng trong áp dụng chính sách thuế, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.
8 dự án lớn được Hà Nội phê duyệt nhưng không bố trí nhà ở xã hội
Thanh tra Chính phủ xác định UBND TP Hà Nội phê duyệt nhiều dự án khu đô thị, nhà ở quy mô hơn 10 hecta nhưng không dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội.
Đại biểu lo thực phẩm bẩn len vào trường học, Chính phủ nói “không có vùng cấm”
Trước lo ngại thực phẩm “bẩn” len lỏi vào bữa ăn học đường, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Chuyên gia bàn giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh cho Đà Nẵng
"Đà Nẵng không hướng tới phát triển bằng mọi giá, mà theo đuổi một lộ trình cân bằng giữa kinh tế, môi trường và xã hội; trong đó chuyển đổi xanh giữ vai trò dẫn dắt”, ông Trần Nam Hưng nói.
Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,7 triệu đồng/tháng
Theo đại biểu Thạch Phước Bình dù tăng lương cơ sở, công chức vẫn đối mặt với chi phí sinh hoạt cao hơn mức thu nhập, cần mức tăng 2,7 triệu đồng/tháng để ổn định.
Bí thư Đà Nẵng làm Trưởng Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản
Thành ủy Đà Nẵng vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản Đà Nẵng, Bí thư Thành uỷ làm Trưởng ban.
Chuyển Bộ Công an điều tra vi phạm tại dự án Usilk City
Ngày 20/4, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.