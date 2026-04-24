Giới nhiếp ảnh đổ về Sơn Trà săn thàn mác tím

Hồ Xuân Mai
Tháng 4 hàng năm, khi hoa thàn mác tím nở khắp núi rừng Sơn Trà, các tay máy lại đổ về đây để săn những khoảnh khắc của loài hoa tím và voọc chà vá chân nâu.

Trung tuần tháng 4, hoa thàn mác tím trên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng, bắt đầu khoe sắc.
Bán đảo Sơn Trà cũng là nơi sinh sống của loài linh trưởng quý hiếm sách đỏ - voọc chà vá chân nâu.
Hoa thàn mác chỉ nở rộ trong vòng 1 tuần trong năm. Loài hoa này là thức ăn ưa thích của voọc chà vá chân nâu.

Chính vì vậy, thời điểm này, các cung đường ở Sơn Trà luôn xuất hiện nhiều tay máy trong và ngoài nước.
Chờ đợi sự kết hợp của tạo hoá, nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh trên khắp mọi miền đất nước, thậm chí đến từ Anh, Ý, Mỹ, Trung Quốc… đã đổ về Sơn Trà để săn ảnh.

Một nhiếp ảnh gia người nước ngoài dùng ống nhòm để quan sát đàn voọc chà vá chân nâu từ xa.
Hình ảnh voọc mẹ cho con bú trên cụm hoa thàn mác là một trong những khoảnh khắc thú vị được giới nhiếp ảnh săn lùng.
Hàng chục tay máy đổ về Sơn Trà (Đà Nẵng).
Qua tele, dân chơi ảnh có thể bắt trọn khoảnh khách voọc chà vá chân nâu say sưa với món ăn khoái khẩu.
Giây phút nghỉ ngơi của một cá thể voọc trưởng thành.
Một nhiếp ảnh người nước ngoài xem lại những bức ảnh vừa ghi nhận được.
Anh Hoàng, nhiếp ảnh đến từ Huế, thích thú khi xem lại thành quả
Niềm vui của các nhiếp ảnh gia là săn được những khoảnh khắc ưng ý trong mùa hoa thàn mác 2026.
Được đánh giá là mùa hoa đẹp nhất từ trước đến nay, mùa hoa thàn mác năm nay đã để lại những khoảnh khắc khó quên trong giới mê ảnh và du khách.

