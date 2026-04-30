Ùn tắc kéo dài sáng 30/4, tài xế ngán ngẩm vì kẹt tại cửa ngõ Hà Nội

Sáng 30/4, lưu người rời Hà Nội về quê và đi du lịch tăng mạnh khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.

Từ khoảng 5h30 ngày 30/4, các tuyến đường hướng ra cửa ngõ Thủ đô bắt đầu tăng lưu lượng xe lưu thông. Tới khoảng 8h30 cùng ngày, ùn ứ bắt đầu xảy ra trên tuyến Vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm (có thời điểm dòng xe ùn ứ kéo dài khoảng 5 km) trên tuyến Vành đai 3 hướng đi Pháp Vân.

Chị Phạm Huyền (32 tuổi) cho biết gia đình chị xuất phát từ khu vực Hoàng Mai lúc 9h để về Hải Dương cũ (nay thuộc Hải Phòng). Tuy nhiên đến khoảng 12h trưa, xe vẫn chưa qua được khu vực công viên Yên Sở.

Chia sẻ với tâm trạng ngán ngẩm, chị Huyền cho biết hành trình phải mất hơn 7 tiếng mới về tới quê, trong khi ngày thường chỉ mất khoảng 2 tiếng.

Ảnh: Giáp Cường

Theo lực lượng CSGT quản lý tuyến Vành đai 3, gần trưa 30/4, tình trạng ùn tắc kéo dài diễn ra trên tuyến Vành đai 3 (đoạn từ Bảo tàng Hà Nội đến nút giao Pháp Vân) do người dân đồng loạt rời Thủ đô đi nghỉ lễ.

Lực lượng chức năng huy động toàn bộ quân số tham gia ứng trực tại các nút giao, tuyến đường trọng điểm, các điểm lên xuống đường Vành đai 3 trên cao, phân luồng, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Đường vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ùn tắc

Cũng từ sáng sớm 30/4, trên tuyến Cổ Linh (phường Long Biên), cửa ngõ phía Đông của Thủ đô, từng hàng phương tiện nối đuôi nhau rời thành phố, bắt đầu hành trình nghỉ lễ. Tại các nút giao trọng điểm như Cổ Linh – Đàm Quang Trung, Cổ Linh – Thạch Bàn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) bố trí lực lượng phối hợp cùng Công an phường Long Biên tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Tình hình giao thông tại các khu vực này cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Không chỉ tập trung điều tiết giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông còn tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Trong sáng 30/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã phát hiện, lập biên bản xử lý 9 trường hợp vi phạm, chủ yếu là lỗi chở quá số người quy định và dừng, đỗ không đúng nơi quy định. Đây là những vi phạm phổ biến trong dịp cao điểm lễ, khi nhu cầu vận tải hành khách tăng cao.