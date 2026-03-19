Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Với danh hiệu này, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trở thành sân bay ở Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp đạt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới do Skytrax bầu chọn.

Chiều 19/3, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết Skytrax vừa công bố danh sách 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026. Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tăng 9 bậc, vươn lên vị trí thứ 75 trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026 (năm 2025 ở vị trí 84) và tiếp tục nằm trong Top 10 sân bay tốt nhất khu vực châu Á năm 2026.

Cũng trong danh sách Top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026, sân bay Nội Bài của Việt Nam xếp hạng thứ 71, tăng 8 bậc so với năm 2025.

Để được công nhận trong bảng xếp hạng, thời gian qua, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã đầu tư cải tạo, nâng cấp, đổi mới hàng loạt cơ sở hạ tầng, dịch vụ quan trọng nhằm tăng chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách.

Cụ thể, Nhà ga hành khách T1 được nâng cấp mở rộng phòng chờ thương gia, sảnh đón khách quốc nội; cải tạo toàn diện khu vệ sinh, khu hút thuốc; bổ sung ghế ngồi, khu vực tiểu cảnh cây xanh, quầy thông tin, thùng thư góp ý; quy hoạch lại không gian quảng cáo và nâng cấp nội thất khu vực làm thủ tục. Hệ thống bảng chỉ dẫn, màn hình FIDS, quầy check-in được thay mới đồng bộ, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận thông tin.

Cùng với đó là việc tăng cường wifi tốc độ cao phủ toàn nhà ga, trụ sạc thiết bị, nước uống miễn phí, bản đồ số, khu đóng gói hành lý, bàn làm việc… tạo nên không gian tiện nghi, thân thiện. Các khu vực C-VIP, lối đi ưu tiên và dịch vụ hỗ trợ cho người cao tuổi, người khuyết tật, hành khách đi cùng trẻ nhỏ; phòng nuôi con bằng sữa mẹ… cũng được chú trọng mở rộng.

Bên cạnh đó, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã cũng nhanh chóng chuyển đổi số, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm hành khách như: hệ thống thu phí tự động không dừng, phần mềm quản lý dữ liệu sân bay (AODB), hệ thống phân tích lưu lượng hành khách bằng trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot AI hỗ trợ thông tin, cùng hệ thống trả khay hành lý tự động; ứng dụng công nghệ sinh trắc học và tự động hóa trong quy trình phục vụ hành khách...

Với những bước tiến mạnh mẽ trong cải thiện cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã đang từng bước tiến tới mục tiêu đạt chuẩn 4 sao theo đánh giá của Skytrax, góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch, kinh tế của khu vực miền Trung, khẳng định vị thế chiến lược của mình trên bản đồ hàng không quốc tế.