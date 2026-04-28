Máy MRI 3.0 Tesla tích hợp AI vừa vận hành ở Bệnh viện T.Ư Huế hiện đại thế nào?

Máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla – SIGNA Pioneer tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vừa được Bệnh viện Trung ương Huế đưa vào vận hành, giúp rút ngắn thời gian chụp và tăng độ chính xác chẩn đoán.

Ngày 28/4, Bệnh viện TƯ Huế đã chính thức đưa hệ thống máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla - SIGNA Pioneer tích hợp công nghệ AI vào phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Theo Bệnh viện TƯ Huế, máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla - SIGNA Pioneer là máy cộng hưởng từ toàn thân thế hệ mới, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế khi tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại như AIR Coil, AIR Recon DL, HyperSense và HyperBand.

Việc tích hợp công nghệ AI cho phép thu nhận hình ảnh độ phân giải cao, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian chụp – yếu tố then chốt trong cấp cứu và điều trị các bệnh lý phức tạp.

Đặc biệt, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trong AIR Recon DL giúp tái tạo hình ảnh sắc nét hơn, giảm nhiễu và tăng độ chính xác chẩn đoán. Trong thực tế lâm sàng, điều này đặc biệt quan trọng với các bệnh lý thần kinh, đột quỵ, ung thư hay tim mạch – những nhóm bệnh đòi hỏi phát hiện sớm từng tổn thương rất nhỏ.

Lãnh đạo TP Huế tham quan hệ thống máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla - SIGNA Pioneer tích hợp công nghệ AI tại Bệnh viện TƯ Huế.

Cũng theo Bệnh viện TƯ Huế, số liệu từ các nghiên cứu quốc tế cho thấy, MRI 3.0 Tesla có thể cải thiện độ tương phản hình ảnh lên đến 30–40% so với hệ thống 1.5 Tesla truyền thống, đồng thời rút ngắn thời gian chụp khoảng 20–50%. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả chuyên môn mà còn giúp tăng công suất phục vụ bệnh nhân, giảm thời gian chờ đợi – một vấn đề vốn tồn tại lâu nay tại các bệnh viện tuyến cuối.

Với hệ thống phần mềm chẩn đoán hiện đại, tiên tiến hàng đầu tại Việt Nam, SIGNA Pioneer 3.0 Tesla mở rộng khả năng khảo sát chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực lâm sàng.

"Thiết bị có thể ứng dụng trong chẩn đoán các bệnh lý thần kinh, tim mạch, ung thư, sản phụ khoa, cơ xương khớp và mạch máu; đáp ứng các yêu cầu chuyên biệt như tầm soát ung thư toàn thân, chẩn đoán đột quỵ, đánh giá bệnh lý tuyến tiền liệt, ung thư vú và những trường hợp cần hình ảnh có độ phân giải cao.

Khi đi vào vận hành, hệ thống sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại cho người dân, hạn chế chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị", GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện TƯ Huế cho biết.