Từ 15/5, Đà Nẵng triển khai ký số toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Việc sử dụng ký số kết quả giải quyết hồ sơ đối với toàn bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày 28/4, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn triển khai thực hiện ký số kết quả giải quyết hồ sơ đối với toàn bộ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố thống nhất triển khai thực hiện ký số kết quả giải quyết hồ sơ đối với toàn bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày 15/5. Trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp xảy ra sự cố kỹ thuật không thể ký số hoặc theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thì thực hiện cấp bản giấy theo quy định.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp với Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng quy trình, quy định hiện hành. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, khai thác và tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được ký số trên môi trường điện tử; không yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại bản giấy đối với các hồ sơ, kết quả đã được ký số hợp lệ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu tăng cường chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính phải thực hiện nghiêm việc sử dụng kết quả ký số; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử.

UBND thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực 9 hướng dẫn các ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp nhận, khai thác và tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được ký số hợp lệ; không yêu cầu cung cấp bản giấy, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

TP giao Sở Tài chính chủ trì triển khai thực hiện; đồng thời tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc sử dụng kết quả ký số được thực hiện thống nhất, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Việc triển khai ký số toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính của thành phố, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.