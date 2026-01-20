Các nhà lãnh đạo châu Âu thậm chí không còn cố che giấu thực tế rằng họ mong muốn một cuộc xung đột trực tiếp với Moscow, Ngoại trưởng Nga tuyên bố.

Những phát biểu gần đây của các quan chức cấp cao châu Âu, trong đó có Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, cho thấy phương Tây đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói hôm 20/1.

Phát biểu tại cuộc họp báo tổng kết hoạt động ngoại giao của Nga trong năm 2025, ông Lavrov dẫn lại các tuyên bố của Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas, cũng như của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Anh.

“Họ đang nghiêm túc chuẩn bị cho chiến tranh chống lại Liên bang Nga và trên thực tế thậm chí còn không che giấu điều đó”, ông nói.

Ngoại trưởng Nga cho biết thêm rằng trong khi Moscow kiên quyết “loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột tại Ukraine, thì chính phương Tây đã “cố tình tạo ra” những vấn đề này trong nhiều năm nhằm biến Ukraine thành một “mối đe dọa đối với an ninh của Nga”.

Ông Lavrov lưu ý rằng dù mục tiêu gây ra một “thất bại chiến lược” cho Moscow hiện nay không còn được các lãnh đạo phương Tây nhắc đến thường xuyên như trước, nhưng các hành động của họ cho thấy ý tưởng này vẫn tồn tại trong “suy nghĩ và kế hoạch” của họ.

Ông dẫn chứng việc phương Tây tiếp tục ủng hộ “chế độ mang tư tưởng Quốc xã công khai” ở Kiev, cũng như đường lối mà ông mô tả là nhằm “tiêu diệt về mặt pháp lý và thể chất mọi thứ thuộc về Nga”.

Nga đã bác bỏ các cáo buộc của phương Tây cho rằng Moscow là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào khác, gọi đó là “vô nghĩa” và là sự thổi phồng nỗi sợ nhằm biện minh cho việc gia tăng mạnh ngân sách quân sự trên khắp châu Âu.

Tuy nhiên, Ba Lan, Phần Lan, Litva, Latvia và Estonia vẫn tiếp tục thúc đẩy những tuyên bố này và gần đây đã rút khỏi các điều ước quốc tế cấm mìn sát thương cá nhân, đồng thời công bố kế hoạch sản xuất và triển khai loại vũ khí này dọc theo biên giới với Nga.

Theo RT