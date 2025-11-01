Nga và Trung Quốc chia sẻ dữ liệu sonar trong cuộc tập trận tàu ngầm "gửi thông điệp tới Mỹ"

Nga và Trung Quốc vừa tổ chức cuộc tập trận tàu ngầm chung đầu tiên, chia sẻ dữ liệu sonar, diễn tập cứu hộ và thể hiện mức độ tin cậy chiến lược cao – động thái được xem là thách thức ưu thế quân sự Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Chi tiết về cuộc tập trận tàu ngầm chung đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc vừa được công bố trên một tạp chí quân sự, cho biết hai nước đã chia sẻ dữ liệu sonar và thực hiện các bài diễn tập cứu hộ.

Cuộc tập trận diễn ra vào đầu tháng 8, với sự tham gia của hai tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Kilo: tàu Volkhov của Nga và tàu Vạn Lý Trường Thành 210 (Great Wall 210) của Trung Quốc. Trong suốt quá trình huấn luyện, hai tàu mặt nước của Nga đã tham gia hỗ trợ.

Theo tạp chí Ordnance Industry Science Technology (Khoa học Công nghệ Ngành Công nghiệp Vũ khí) của Trung Quốc, cuộc tập trận kéo dài 15 ngày, được tiến hành sau hoạt động Joint Sea 2025 giữa hai hải quân trên biển Nhật Bản.

Hai tàu ngầm đã vượt qua eo biển Tsushima, nằm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, tiến vào biển Hoa Đông trước khi quay trở lại căn cứ, với tổng quãng đường di chuyển khoảng 2.000 hải lý (tương đương 3.700 km).

Tạp chí nhận định: “Cuộc tập trận đã gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Mỹ rằng ưu thế dưới nước ở Tây Thái Bình Dương không còn là độc quyền của một cường quốc duy nhất”. Bài báo cũng cho rằng hoạt động này thể hiện mức độ tin cậy chiến lược cao giữa Nga và Trung Quốc.

Loạt hoạt động quân sự gần Nhật Bản – diễn ra trùng thời điểm kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến II – cũng được coi là một tín hiệu mang tính biểu tượng phản đối liên minh Mỹ - Nhật, theo tạp chí.

Trong suốt quá trình tuần tra, hai tàu ngầm luyện tập phát hiện tàu ngầm đối phương giả định, đồng thời chia sẻ dữ liệu sonar.

Hai bên cũng tiến hành một cuộc diễn tập “cứu hộ lẫn nhau”, với sự tham gia của một tàu cứu hộ Nga và một tàu cứu hộ Trung Quốc, để xử lý các tình huống khẩn cấp giả định từ tàu ngầm của nước còn lại – một hoạt động đòi hỏi sự chia sẻ thông tin và khả năng phối hợp tác chiến cao, theo bài báo.

Ngoài ra, trong cuộc tập trận hải quân chung trước đó, hai bên còn chia sẻ dữ liệu radar phòng không để đánh chặn mục tiêu trên không, cũng như chia sẻ dữ liệu cảm biến chủ chốt trong chiến tranh chống ngầm.

Toàn bộ việc trao đổi các thông tin quân sự nhạy cảm ở mức độ cao này, theo tạp chí, cho thấy “mức độ tin cậy sâu sắc trong các lĩnh vực quân sự cốt lõi” giữa hai nước.

Bài báo cũng tiết lộ rằng trước khi cuộc tập trận bắt đầu, tàu ngầm Vạn Lý Trường Thành 210 đã thể hiện khả năng tàng hình vượt trội, khi vượt qua eo biển Tsushima – khu vực được Mỹ giám sát chặt chẽ bằng các mạng sonar dưới nước – mà không kích hoạt bất kỳ hệ thống phát hiện nào của Washington.

Thông tin về cuộc tập trận này được công bố hai lần trong cùng ấn phẩm – được cho là nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của sự kiện. Đây là lần đầu tiên chi tiết về một cuộc tập trận tàu ngầm chung Nga – Trung được công khai, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác quân sự nhạy cảm giữa hai nước, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ và các đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Theo SCMP