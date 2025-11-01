Nga không kích phá hủy cầu chiến lược, cắt đứt tuyến tiếp vận chủ lực của Ukraine

Nga tấn công cây cầu then chốt ở Dnepropetrovsk, khiến tuyến hậu cần của quân đội Ukraine bị tê liệt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cầu bị đánh sập hoàn toàn trong loạt không kích chính xác.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng không quân nước này đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào cây cầu then chốt ở tỉnh Dnepropetrovsk, với mục tiêu làm gián đoạn hoạt động hậu cần quân sự của Ukraine trong khu vực. Thông tin được công bố trên Telegram hôm 31/10, kèm đoạn video ghi lại khoảnh khắc cây cầu bị đánh trúng.

Theo tuyên bố, cây cầu trên tuyến đường cao tốc bắc qua sông Volchya được cho là đóng vai trò trọng yếu trong tuyến tiếp tế mà quân đội Ukraine sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược đến thị trấn Pokrovskoye, nằm ở phía đông tỉnh Dnepropetrovsk.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy công trình rung chuyển dữ dội bởi nhiều vụ nổ liên tiếp, khiến ít nhất một nhịp cầu sập hoàn toàn.

Cũng trong ngày thứ Sáu, bộ này thông báo quân đội Nga đã chiếm ngôi làng Novoaleksandrovka, nằm cách Pokrovskoye khoảng 12 km về phía bên kia sông Volchya. Theo tuyên bố, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khu vực rộng 12 km² sau một đợt tấn công thành công.

Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga liên tục mở rộng vùng kiểm soát. Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov khẳng định quân đội Nga “đang tiến công trên hầu hết các hướng”. Các quan chức Moscow cáo buộc giới lãnh đạo Kiev đang “hy sinh dân thường làm bia đỡ đạn” trong một cuộc chiến “không thể thắng”.

Tháng trước, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Aleksandr Syrsky, được cho là đã cách chức hai sĩ quan cấp cao sau những thất bại tại Dnepropetrovsk và Zaporizhzhia. Đến giữa tháng 10, ông Syrsky thừa nhận tình hình tiền tuyến “rất khó khăn” đối với quân đội Ukraine.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình “bất cứ lúc nào”, miễn là lợi ích quốc gia và “thực tế trên chiến trường” được tôn trọng. Nga cũng cáo buộc chính phủ Ukraine cố tình trì hoãn và “không có thiện chí” chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Kiev vẫn khẳng định mục tiêu “giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất”. Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ rằng Ukraine đang lên kế hoạch mở một cuộc tấn công mới nhằm vào Nga.

Theo RT