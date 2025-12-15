Có nên bắt đáy khi VN-Index “bay” gần 100 điểm?

Một số công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư vẫn nên thận trọng và chờ tín hiệu rõ ràng trước khi giải ngân.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch tiêu cực (8 – 12/2) khi VN-Index giảm tổng cộng 94,43 điểm, tương đương 5,42% xuống mốc 1.646,89 điểm.

Chuỗi giảm tập trung vào 3 ngày cuối tuần, riêng phiên cuối làm VN-Index “bay” 52 điểm, con số này đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất Châu Á. Thậm chí, đà giảm còn thổi bay thành quả sau chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp và ghi nhận mức giảm sâu nhất kể từ sau cú sốc thuế quan hồi tháng 4.

Trước diễn biến trên, Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị nhà đầu tư nên quản trị rủi ro và giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của VN-Index là quanh 1.625, tương đương Fibonacci 0,236.

Nhìn lại thị trường tuần trước, Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, VN-Index đảo chiều giảm mạnh từ vùng kháng cự 1.770 điểm và duy trì xu hướng điều chỉnh xuyên suốt nhiều phiên liên tiếp với biên độ giảm ngày càng mở rộng. Kết tuần, thị trường lùi xuống dưới mốc 1.650 điểm.

Thanh khoản tăng mạnh trong các phiên giảm sâu, cho thấy lực bán vẫn chiếm ưu thế và tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư đang lên cao. Áp lực này lan rộng trên phần lớn cổ phiếu, đặc biệt tập trung mạnh tại nhóm Vingroup và nhóm ngân hàng – hai nhóm dẫn dắt chính trong đà giảm chung.

Trong thời gian tới, khi xu hướng giảm vẫn đang chi phối và chưa xuất hiện tín hiệu cân bằng đáng kể, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy yếu, hướng về vùng đáy trung hạn quanh mốc 1.580 điểm.

Các nhà phân tích Chứng khoán Yuanta dự báo thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trong phiên hôm nay. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chỉ số VN-Index có thể đi ngang quanh mức trung bình 20 phiên (tức là mức 1.692 điểm) với thanh khoản ở mức thấp, mức hỗ trợ gần nhất cho đà giảm là 1.675 điểm.

Nếu chỉ số VN-Index giảm dưới mức này thì chỉ số VN-Index có thể giảm về mức hỗ trợ thấp nhất là 1,647 điểm. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm nhẹ và vẫn trong vùng lạc quan cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn lạc quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Đơn vị phân tích cho rằng, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức trung tính xuống giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục cơ cấu lại danh mục để giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức 30-45% danh mục và chưa cần bán hết giai đoạn này.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) dự báo VN-index điều chỉnh mạnh dưới áp lực bán tháo trên diện rộng với khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên. Các mức hỗ trợ MA20, MA50, MA100 đồng loạt bị xuyên thủng.

Mức hỗ trợ có độ mạnh tương đối gần nhất hiện đang ở quanh vùng 1.580 điểm – tương ứng với vùng đáy tháng 11/2025. Theo đó, lực cầu ngắn hạn có thể xuất hiện tại vùng hỗ trợ này giúp VN-index có nhịp hồi kỹ thuật.

Theo Chứng khoán Vietcap, VN-Index đang chịu quán tính điều chỉnh với biên độ giảm cao. Tuy nhiên, chỉ số đóng cửa quanh hỗ trợ MA100 (vùng 1.650 điểm), điều này làm tăng khả năng xuất hiện các phiên hồi phục với mục tiêu là kháng cự 1.680 điểm trong tuần này.