Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Trục đại lộ sông Hồng vốn hơn 855.000 tỷ đồng

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Khi triển khai, dự án sẽ thực hiện tái thiết đô thị mạnh mẽ với sơ bộ xác định ảnh hưởng tới khoảng 200.000 người dân.

Ngày 14/12, tại kỳ họp thứ 29, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Thay mặt UBND thành phố trình bày Tờ trình số 471/TTr-UBND, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng mang ý nghĩa bước ngoặt chiến lược, hiện thực hóa khát vọng Thủ đô “quay mặt ra sông”, hướng tới tạo dựng “kỳ tích sông Hồng”.

Theo tờ trình của UBND thành phố Hà Nội, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Phạm vi nghiên cứu rộng lớn khoảng 11.000 ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 19 xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Dự án được cấu trúc thành nhiều thành phần độc lập nhằm tạo ra sự đồng bộ toàn diện, gồm: phát triển trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km dọc theo cả tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng; tạo ra không gian công viên cảnh quan và vui chơi giải trí rộng khoảng 3.300 ha; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị trên diện tích khoảng 2.100 ha.

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn trình bày Tờ trình. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Đáng chú ý, dự án còn bao gồm đầu tư tuyến Metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 45 km, hướng tới kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố. Đồng thời, khu đô thị tái định cư sẽ được triển khai tại chỗ (dạng căn hộ chung cư cao tầng) hoặc tại các quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư.

Để phục vụ khởi công sớm, UBND thành phố Hà Nội cũng đề xuất thông qua Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là việc đầu tư xây dựng công viên công cộng tại phường Phú Thượng, có quy mô khoảng 2 ha và vốn đầu tư sơ bộ 670 tỷ đồng.

Theo Tờ trình của UBND Thành phố, dự án sẽ thực hiện tái thiết đô thị mạnh mẽ, triệt để, với sơ bộ xác định ảnh hưởng tới khoảng 200.000 người dân. Thành phố cam kết sẽ bố trí tái định cư tại chỗ một phần cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ông Dương Đức Tuấn cho biết các thông tin hiện nay mang tính định hướng tổng thể. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trong vòng 6 tháng; quy mô chính thức sẽ được xác định khi cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án lớn, quan trọng của Thủ đô.

UBND Thành phố khẳng định đây là dự án đầu tư lớn, quan trọng, cấp bách, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trung ương và Chính phủ.

Trong thời gian qua, liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú và liên danh Văn Phú - MIK Group - Đại Quang Minh đã tích cực nghiên cứu và đề xuất các phương án triển khai dự án. Phương án của Liên danh Đèo Cả tập trung vào triết lý “hạ tầng giao thông đi trước”, tuân thủ nguyên tắc an toàn đê điều, hạn chế ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng và lấy tuyến đường làm trung tâm cho công tác quy hoạch – tái thiết, mở ra không gian phát triển mới theo phương châm “Con đường vàng tạo giá trị vàng”.

Trong khi đó, phương án của liên danh Văn Phú - MIK Group - Đại Quang Minh tập trung vào hình thành mạng lưới giao thông liên kết giữa khu vực nội đô và các vùng phụ cận, với hướng tuyến sát chân đê nhằm tái thiết các khu dân cư cũ và tái cấu trúc không gian đô thị hai bên bờ sông.