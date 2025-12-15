Thảm kịch rúng động Australia: Hai cha con xả súng tại bãi biển Bondi, 16 người thiệt mạng

Hai nghi phạm bị cáo buộc đã nổ súng giết hại 15 người trong một lễ hội Do Thái tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney (Australia), là hai cha con, cảnh sát Australia cho biết hôm 15/12, khi cả nước bắt đầu để tang các nạn nhân của vụ bạo lực súng đạn nghiêm trọng nhất trong gần ba thập kỷ.

Người cha, 50 tuổi, đã bị bắn chết ngay tại hiện trường, nâng tổng số người thiệt mạng lên 16, trong khi người con trai 24 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện, cảnh sát cho biết trong một cuộc họp báo hôm đầu tuần. Giới chức mô tả vụ xả súng hôm Chủ nhật vừa qua là một cuộc tấn công có chủ đích mang tính bài Do Thái.

Theo cảnh sát, 40 người hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, trong đó có 2 cảnh sát bị thương nặng nhưng tình trạng ổn định. Các nạn nhân có độ tuổi từ 10 đến 87.

Nhân chứng cho biết vụ tấn công tại bãi biển nổi tiếng này, vốn chật kín người trong một buổi tối nóng bức, kéo dài khoảng 10 phút, khiến hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy dọc bãi cát và vào các con phố lân cận.

Cảnh sát cho biết khoảng 1.000 người đã tham dự sự kiện Hanukkah bị nhắm mục tiêu, được tổ chức tại một công viên nhỏ gần bãi biển.

Một người qua đường được ghi lại trong video khi lao vào khống chế và tước vũ khí của một người đàn ông có súng trong lúc vụ tấn công diễn ra đã được ca ngợi là anh hùng, người có hành động cứu sống nhiều người. Kênh Channel Seven xác định người này là ông Ahmed al Ahmed, thêm rằng người đàn ông 43 tuổi này, chủ một cửa hàng trái cây, đã bị bắn hai phát và đã trải qua phẫu thuật.

Trang gây quỹ cho ông Ahmed al Ahmed đã quyên góp được hơn 200.000 đô la Australia (khoảng 133.000 USD) tính đến sáng thứ Hai.

Cảnh sát chưa công bố loại vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công, nhưng video tại hiện trường cho thấy các tay súng bắn bằng thứ trông giống như một khẩu súng trường nạp đạn bằng tay và một khẩu shotgun.

Cô Morgan Gabriel, 27 tuổi, cư dân Bondi, cho biết cô đang trên đường đến một rạp chiếu phim gần đó thì nghe thấy những âm thanh mà ban đầu cô nghĩ là pháo hoa, trước khi mọi người bắt đầu chạy ngược lên con phố nơi cô đứng.

“Tôi đã cho khoảng 6 hoặc 7 người trú ẩn. Hai người trong số đó là bạn thân của tôi, những người còn lại chỉ là người đi đường. Điện thoại của nhiều người bị bỏ lại dưới bãi biển, và mọi người chỉ cố gắng chạy thoát”, cô nói.

“Đây là một buổi sáng rất buồn… Bình thường vào thứ Hai hay bất kỳ buổi sáng nào, nơi này cũng rất đông đúc. Người ta bơi lội, lướt sóng, chạy bộ. Giờ thì mọi thứ rất, rất yên ắng. Có một bầu không khí tang thương rõ rệt”, cô nói.

Lãnh đạo thế giới lên án vụ tấn công

Giới chức cho biết họ tin chắc chỉ có hai kẻ tấn công liên quan đến vụ việc, sau khi trước đó từng nói đang kiểm tra khả năng có nghi phạm thứ ba. Cảnh sát đã đột kích nhà của các nghi phạm, những người chưa được công bố danh tính, vào tối Chủ nhật. Tại căn nhà ở Bonnyrigg, một khu ngoại ô cách trung tâm Sydney khoảng 36 km về phía tây, lực lượng cảnh sát hiện diện dày đặc vào ngày thứ Hai, trong khi nhiều ngôi nhà lân cận bị phong tỏa.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tới thăm bãi biển Bondi vào sáng thứ Hai và đặt hoa gần hiện trường vụ tấn công. Một số người đến viếng, đội mũ kippah – loại mũ truyền thống của đàn ông Do Thái – đã đến thắp nến, đặt hoa cùng cờ Israel và Australia.

Trước đó, ông Albanese gọi vụ việc là “một khoảnh khắc đen tối đối với đất nước chúng ta” và cho biết cảnh sát cùng các cơ quan an ninh đang điều tra kỹ lưỡng động cơ của vụ tấn công.

“Những gì chúng ta chứng kiến ngày hôm qua là một hành động của cái ác thuần túy, một hành động bài Do Thái, một hành động khủng bố ngay trên đất nước chúng ta, tại một địa điểm mang tính biểu tượng của Australia”, ông Albanese nói với các phóng viên. “Cộng đồng Do Thái đang đau đớn. Và hôm nay, toàn thể người Australia dang tay ôm lấy họ và nói rằng, chúng tôi đứng về phía các bạn. Chúng tôi sẽ làm mọi điều cần thiết để xóa bỏ chủ nghĩa bài Do Thái. Đó là một tai họa, và chúng ta sẽ cùng nhau loại bỏ nó”.

Ông Albanese cho biết một số lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã liên lạc chia buồn và ông bày tỏ sự cảm ơn đối với tình đoàn kết đó.

“Tại Australia, đã xảy ra một vụ tấn công khủng khiếp… và đó rõ ràng là một vụ tấn công bài Do Thái”, ông Donald Trump nói trong một buổi tiếp đón Giáng sinh tại Nhà Trắng hôm Chủ nhật, khi bày tỏ sự tưởng niệm các nạn nhân tại Bondi cũng như một vụ xả súng khác tại Đại học Brown ở Rhode Island, Mỹ.

Vụ xả súng hôm Chủ nhật là nghiêm trọng nhất trong một loạt các vụ tấn công bài Do Thái nhằm vào giáo đường Do Thái, các tòa nhà và xe cộ tại Australia kể từ khi cuộc chiến của Israel tại Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông từng cảnh báo ông Albanese rằng việc Australia ủng hộ thành lập Nhà nước Palestine sẽ làm gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái. Tháng 8 vừa qua, Australia cáo buộc Iran chỉ đạo ít nhất hai vụ tấn công bài Do Thái và đã yêu cầu đại sứ Tehran rời khỏi nước này trong vòng một tuần.

"Thi thể nằm la liệt"

Một người đàn ông thắp nến trong khi các sĩ quan cảnh sát đứng gác sau vụ tấn công vào ngày lễ của người Do Thái tại bãi biển Bondi, Sydney, Australia ngày 15/12. Ảnh: Reuters.

Các vụ xả súng hàng loạt là điều hiếm gặp tại Australia, một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Vụ tấn công hôm Chủ nhật là nghiêm trọng nhất kể từ năm 1996, khi một tay súng giết hại 35 người tại điểm du lịch Port Arthur ở bang đảo Tasmania phía nam.

Hàng trăm cảnh sát đã có mặt tại bãi biển Bondi vào ngày thứ Hai khi người dân địa phương, nhân chứng và quan chức tới thăm một khu tưởng niệm tạm thời gần gian nhà nổi tiếng của bãi biển, nơi quốc kỳ được treo rủ.

“Chúng tôi đang ở dưới nước thì ngay giây tiếp theo thấy người nằm la liệt trên mặt đất, một đứa trẻ bị bắn, đó có lẽ là điều tồi tệ nhất tôi từng chứng kiến”, Trent Tur, 18 tuổi, một nhân viên cứu hộ bãi biển, nói. “Thật sự là khủng khiếp. Nhưng với tư cách một cộng đồng, chúng tôi có thể vượt qua điều này. Sẽ rất khó khăn, nhưng tinh thần Australia ở Bondi rất mạnh mẽ và chúng tôi sẽ tiến lên”.

Giáo sĩ Do Thái Rabbi Mendel Kastel, người có anh rể là ông Eli Schlanger thiệt mạng trong vụ tấn công, cho biết đó là một buổi tối kinh hoàng.

“Bạn rất dễ trở nên tức giận và tìm cách đổ lỗi cho ai đó, quay lưng lại với người khác, nhưng đó không phải điều cốt lõi ở đây. Vấn đề là cộng đồng”, ông nói.

“Chúng ta cần đứng lên vào những lúc như thế này, ở bên nhau và đoàn kết lại. Và chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ vượt qua, và chúng ta biết điều đó. Cộng đồng Australia sẽ giúp chúng tôi làm được điều này”, ông nói thêm.

Một phụ nữ địa phương tên Danielle, từ chối cho biết họ, cho biết bà đang ở bãi biển thì vụ xả súng xảy ra và đã chạy vội đi tìm con gái, người đang tham dự một lễ hội tại một trung tâm sự kiện gần nơi các nghi phạm bị cáo buộc đứng bắn.

“Tôi nghe nói có xả súng nên lao đến đó để tìm con gái, tôi nghe thấy tiếng súng, tôi thấy các thi thể nằm trên mặt đất. Chúng tôi đã quen với việc phải sợ hãi, cảm giác này đã theo chúng tôi từ ngày 7/10”, bà nói.

Ngày 7/10/2023, các tay súng Hamas tấn công Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng theo thống kê của phía Israel. Vụ tấn công này đã châm ngòi cho cuộc chiến của Israel tại Gaza, nơi hơn 70.000 người Palestine đã thiệt mạng theo cơ quan y tế Gaza.

Cộng đồng người Do Thái tại Australia tuy không đông nhưng gắn bó sâu sắc với xã hội, với khoảng 150.000 người tự nhận là người Do Thái trong tổng dân số 27 triệu người. Khoảng một phần ba trong số đó được cho là sinh sống tại các khu phía đông Sydney, bao gồm Bondi.

Sau vụ tấn công tại Bondi, các thành phố lớn như Berlin, London và New York đã tăng cường an ninh quanh các sự kiện Hanukkah diễn ra vào Chủ nhật.

Theo Reuters