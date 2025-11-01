Novatek cảnh báo cú sốc năng lượng chưa từng có nếu EU cấm khí đốt Nga

Chủ tịch Novatek, ông Leonid Mikhelson, cảnh báo kế hoạch của EU loại bỏ khí đốt Nga có thể kích hoạt đợt tăng giá năng lượng chưa từng có, đẩy người tiêu dùng châu Âu vào khủng hoảng chi phí.

Liên minh châu Âu (EU) có thể châm ngòi cho một đợt tăng giá khí đốt chưa từng có nếu tiếp tục kế hoạch loại bỏ hoàn toàn nguồn cung năng lượng từ Nga, Chủ tịch tập đoàn năng lượng Novatek, ông Leonid Mikhelson, hôm 31/10 đưa ra cảnh báo.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Á – Âu tổ chức ở Istanbul, ông Mikhelson cho biết Nga hiện chiếm khoảng 10% thị phần khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

“Việc loại bỏ các nhà cung cấp Nga khỏi cán cân khí đốt toàn cầu là điều đơn giản là không thể. Điều đó sẽ kích hoạt một đợt tăng giá chưa từng có, và người tiêu dùng châu Âu sẽ là bên chịu thiệt hại nhiều nhất”, ông Mikhelson, người đứng đầu tập đoàn khí đốt lớn thứ hai của Nga, nói.

Ông so sánh hậu quả tiềm tàng này với cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2021, khi nhu cầu tăng vọt sau đại dịch khiến giá khí đốt vượt 1.200 USD cho mỗi 1.000 mét khối. Vị lãnh đạo Novatek cũng nhấn mạnh rằng nếu EU thực sự ban hành lệnh cấm toàn diện với khí đốt Nga, Moscow sẽ chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường khác.

Trong gói trừng phạt thứ 19 được thông qua tuần trước, Brussels tái khẳng định mục tiêu chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu năng lượng từ Nga trước năm 2027. Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên – bao gồm Hungary và Slovakia – đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch này, cho rằng nó có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến kinh tế khu vực.

Theo tờ Bild, chỉ trong quý I năm 2025, EU vẫn nhập khẩu năng lượng trị giá 5,8 tỷ euro (6,7 tỷ USD) từ Nga, phần lớn là khí tự nhiên. Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) có trụ sở tại Helsinki cũng chỉ ra rằng EU vẫn là khách hàng lớn nhất của LNG Nga trong tháng vừa qua.

Kể từ khi EU áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên Moscow để đáp trả cuộc xung đột tại Ukraine, chi phí năng lượng ở các nước thành viên đã tăng mạnh.

Tại Đức, giá khí đốt đã tăng 74% kể từ năm 2021, theo báo cáo của Bild. Tờ báo ước tính rằng một gia đình bốn người ở Đức đã phải trả thêm khoảng 6.000 euro (7.000 USD) cho điện và khí đốt kể từ năm 2022, so với mức chi phí nếu giá năng lượng và nguồn cung vẫn ổn định như trước.

Theo RT