Iran tuyên bố sẵn sàng "trút 2.000 quả tên lửa cùng lúc" nếu Mỹ và Israel tấn công lần nữa

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đã tiếp tục mở rộng và nâng cấp kho tên lửa đạn đạo – được xem là công cụ răn đe quan trọng nhất của Tehran trước nguy cơ bị tấn công bởi Israel và các nước thuộc khối phương Tây.

Kho tên lửa này được cho là đã vượt mức trước chiến tranh, thời điểm trước khi Israel và Mỹ tiến hành một chiến dịch tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 6 năm nay, nhắm vào giới lãnh đạo, hạ tầng dân sự, mục tiêu quân sự và hạt nhân… với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia châu Âu.

Mức độ thiệt hại từ các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo mà Iran phóng trả, cùng khả năng đánh chặn suy giảm nhanh chóng của hệ thống phòng thủ tên lửa Israel – Mỹ, được xem là yếu tố then chốt buộc Israel và các nước ủng hộ phải chấp nhận ngừng bắn ngày 24/6.

Bình luận về thiệt hại, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump nói: “Đặc biệt trong vài ngày cuối, Israel đã bị đánh rất nặng. Những tên lửa đạn đạo đó – Chúa ơi, chúng phá hủy rất nhiều tòa nhà”. Kết quả của cuộc chiến được cho là đã củng cố thêm sự đồng thuận tại Iran về việc ưu tiên tối đa hóa sức mạnh kho tên lửa đạn đạo.

Tên lửa đạn đạo Sejil của Iran. Ảnh: MW.

Cung cấp những thông tin chi tiết nhất về nỗ lực tăng cường răn đe tên lửa, các quan chức Iran nói với giám đốc dự án Iran của International Crisis Group, ông Ali Vaez, rằng “các nhà máy tên lửa đang hoạt động 24 giờ mỗi ngày”.

Ông Vaez nhận định về kế hoạch của Iran trong trường hợp phải đáp trả Israel với cường độ lớn hơn nhiều: “Họ kỳ vọng sẽ bắn 2.000 quả cùng lúc để làm tê liệt hoàn toàn phòng thủ Israel, thay vì 500 quả trong 12 ngày như hồi tháng 6”. Ông nói thêm: “Israel cảm thấy cuộc chiến chưa kết thúc và không có lý do gì để không tiếp tục tấn công, vì thế Iran đang tăng cường tối đa chuẩn bị cho vòng chiến tiếp theo”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng nhận định: “Sức mạnh tên lửa của chúng ta ngày nay vượt xa thời điểm của cuộc Chiến tranh 12 ngày. Kẻ thù trong cuộc chiến 12 ngày vừa qua đã không đạt được mục tiêu nào và đã thất bại”.

Bộ trưởng Quốc phòng, Thiếu tướng Aziz Nasirzadeh, cho biết: “Sản xuất quốc phòng của Iran đã được cải thiện cả về số lượng lẫn chất lượng so với trước cuộc chiến 12 ngày do Israel áp đặt hồi tháng 6”.

Thiệt hại ở Tel Aviv sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran. Ảnh: MW.

Các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran hồi tháng 6 là những đợt phóng lớn nhất từng xuất hiện trong lịch sử thế giới, buộc Lục quân Mỹ phải sử dụng hơn 150 tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) chỉ trong chưa đầy 12 ngày giao tranh.

Con số này chiếm hơn 25% tổng lượng tên lửa THAAD mà Lục quân Mỹ triển khai trên toàn cầu, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về khả năng phòng thủ của Mỹ nếu phải đối mặt với các cuộc tập kích kéo dài tại nhiều khu vực – đặc biệt trước các đối thủ như Trung Quốc và Triều Tiên, vốn sở hữu kho tên lửa vượt trội.

Với chi phí 15,5 triệu USD cho mỗi quả tên lửa đánh chặn THAAD, việc bảo vệ không phận Israel bằng hệ thống này ước tính đã tiêu tốn hơn 2,35 tỷ USD. Hải quân Mỹ cũng được cho là đã phóng hơn 3 tỷ USD tên lửa đánh chặn SM-3 và SM-6, biến cuộc chiến ngắn ngủi này trở thành một trong những chiến dịch tốn kém nhất theo từng giờ của Mỹ trong lịch sử.

Theo MW