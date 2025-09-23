Moscow rung chuyển: 32 UAV Ukraine bị bắn hạ trong đêm, ô tô hư hỏng la liệt

Phòng không Nga bắn hạ 32 UAV Ukraine quanh Moscow, nhiều xe bị hư hại do mảnh vỡ, sân bay Sheremetyevo tạm dừng hoạt động, 69 UAV bị vô hiệu hóa toàn Nga.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin nhiều ô tô tại vùng ngoại ô thủ đô Nga đã bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống trong loạt đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đêm qua.

Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không quanh Moscow đã phá hủy hoặc chặn đứng 32 UAV Ukraine nhắm vào siêu đô thị này. Trong chuỗi thông báo trên Telegram bắt đầu từ khoảng 20h00 tối 22/9 theo giờ địa phương, ông mô tả đây là những đợt tấn công theo từng đợt, kéo dài đến rạng sáng thứ Ba.

Tuy nhiên, ông Sobyanin không cung cấp chi tiết về thương vong, mức độ thiệt hại hay vị trí chính xác nơi UAV rơi, chỉ nói rằng các lực lượng khẩn cấp đang xử lý ở những điểm có mảnh vỡ.

Theo kênh Telegram Mash, mảnh vỡ UAV đã rơi xuống quận Solntsevo ở phía tây Moscow và thị trấn Reutov nằm ngay phía đông thủ đô, nơi nhiều xe ô tô bị hư hỏng do trúng mảnh.

Trong lúc vụ việc diễn ra, sân bay Sheremetyevo – cửa ngõ hàng không lớn nhất của Moscow – đã phải áp dụng hạn chế cất và hạ cánh tạm thời. Các biện pháp này sau đó được gỡ bỏ.

Sáng 23/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng từ nửa đêm đến 7h00 sáng, lực lượng phòng không đã vô hiệu hóa tổng cộng 69 UAV Ukraine tại các khu vực Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Moscow, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov cũng như bán đảo Crimea.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine liên tục tiến hành các cuộc tập kích UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào cả khu dân cư lẫn cơ sở hạ tầng trọng yếu. Moscow coi những đòn tấn công này là hành động “khủng bố”.

Theo RT