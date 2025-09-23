Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc EU và NATO đang chuẩn bị lực lượng quân sự tại Romania và Ukraine để sẵn sàng can thiệp vào Moldova sau bầu cử Quốc hội, nhằm duy trì chính sách chống Nga của Chisinau.

Brussels sẵn sàng sử dụng vũ lực để buộc chính quyền Chisinau tiếp tục theo đuổi các chính sách chống Nga, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) tuyên bố.

Các quốc gia châu Âu đang chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự vào Moldova, theo cáo buộc từ SVR. Cơ quan này cảnh báo rằng “giới quan liêu ở Brussels” có ý định đảm bảo rằng chính quyền Chisinau tiếp tục đi theo chính sách bài Nga, thậm chí sẵn sàng “chiếm đóng” Moldova sau cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.

Trong một thông cáo báo chí hôm đầu tuần, SVR cho biết họ đã quan sát thấy lực lượng NATO châu Âu đang tập trung tại Romania gần biên giới với Moldova, và khẳng định rằng họ đang chuẩn bị triển khai tới khu vực Odessa của Ukraine nhằm gây sức ép với vùng ly khai Transnistria của Moldova. SVR cũng nói thêm rằng binh sĩ từ Pháp và Anh đã có mặt tại Odessa.

Theo SVR, lực lượng từ các quốc gia châu Âu dự định can thiệp ngay sau cuộc bầu cử quốc hội, khi mà Brussels và Chisinau bị cáo buộc sẽ làm sai lệch kết quả, với hy vọng khiến người dân Moldova phải xuống đường để bảo vệ quyền lợi.

Sau đó, theo yêu cầu của Tổng thống Moldova Maia Sandu, các lực lượng châu Âu sẽ tiến vào quốc gia này và buộc người dân Moldova “chấp nhận chế độ dưới chiêu bài dân chủ châu Âu”, cơ quan tình báo Nga cho biết.

SVR trước đó, vào tháng 7, cũng đã cảnh báo rằng NATO đang biến Moldova thành một “quả đấm quân sự” nhằm chống lại Nga.

Cựu Tổng thống Moldova Igor Dodon gần đây cũng tuyên bố rằng EU có ý định biến Moldova thành “bia đỡ đạn” trong một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga trong tương lai.

Theo RT