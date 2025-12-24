Nga lên kế hoạch đặt nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng

Nga dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng vào năm 2036 để phục vụ chương trình không gian và trạm nghiên cứu chung Nga–Trung.

Nga đang lên kế hoạch đặt một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng trong thập kỷ tới nhằm cung cấp năng lượng cho chương trình thám hiểm Mặt Trăng của nước này cũng như trạm nghiên cứu chung Nga–Trung, trong bối cảnh các cường quốc lớn đang tăng tốc chạy đua khám phá vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất.

Kể từ khi nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào không gian năm 1961, Nga luôn tự hào là một cường quốc hàng đầu trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ. Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây, nước này đã tụt lại phía sau Mỹ và ngày càng bị Trung Quốc vượt qua.

Tham vọng của Nga hứng chịu cú giáng mạnh vào tháng 8/2023, khi sứ mệnh không người lái Luna-25 đâm vào bề mặt Mặt Trăng trong lúc tìm cách hạ cánh. Cùng lúc đó, tỷ phú Elon Musk đã làm thay đổi hoàn toàn lĩnh vực phóng phương tiện vũ trụ – vốn từng là thế mạnh truyền thống của Nga.

Tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos cho biết trong một tuyên bố rằng họ dự kiến xây dựng một nhà máy điện trên Mặt Trăng vào năm 2036 và đã ký hợp đồng với Công ty hàng không vũ trụ Lavochkin để triển khai dự án này.

Theo Roscosmos, mục đích của nhà máy là cung cấp năng lượng cho toàn bộ chương trình Mặt Trăng của Nga, bao gồm các xe tự hành, một đài quan sát và cơ sở hạ tầng của Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế chung Nga–Trung.

“Dự án này là một bước đi quan trọng hướng tới việc hình thành một trạm nghiên cứu khoa học Mặt Trăng hoạt động thường trực, cũng như chuyển đổi từ các nhiệm vụ đơn lẻ sang một chương trình thám hiểm Mặt Trăng dài hạn”, Roscosmos nhấn mạnh.

Roscosmos không nêu rõ nhà máy điện này có phải là nhà máy điện hạt nhân hay không, nhưng cho biết các bên tham gia dự án bao gồm Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom và Viện Kurchatov – viện nghiên cứu hạt nhân hàng đầu của Nga.

Người đứng đầu Roscosmos, ông Dmitry Bakanov, hồi tháng 6 cho biết một trong những mục tiêu của tập đoàn là đưa một nhà máy điện hạt nhân lên Mặt Trăng, đồng thời nghiên cứu sao Kim – hành tinh được mệnh danh là “chị em” của Trái Đất.

Mặt Trăng, nằm cách Trái Đất khoảng 384.400 km, đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định độ nghiêng trục quay của hành tinh chúng ta, qua đó giúp duy trì khí hậu ổn định. Nó cũng là nguyên nhân gây ra thủy triều trên các đại dương toàn cầu.

